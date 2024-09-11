Прямий спосіб поховати справу. Юрист про передачу кримінального провадження проти головного юриста НБУ з ДБР до поліції

Передача кримінального провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими з Державного бюро розслідувань в управління поліції Печерського району Києва – це спроба поховати справу. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив юрист Сергій Лисенко.

Скидання справи в райвідділ - прямий спосіб сховати та поховати справу. І, на жаль, у більшості випадків їм це вдається - зазначив Лисенко.

За його словами, щоб правоохоронцям не вдалося "злити" справу Зими необхідно звертатися зі скаргами до вищестоящого прокурора.

Щодо механізмів боротьби із цим та запобіжників - якщо обʼєктивно, то тут спрацюють лише скарги вищестоящому прокурору. Але дієвість їх 50/50. Все залежить від того, наскільки треба поховати справу - підкреслив Лисенко.

Додамо

Раніше експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в коментарі УНН зазначив, що Зима має покровителя, а тому відчуває свою безкарність. За його словами, головний юрист Нацбанку Олександр Зима – це людина, наближена до голови НБУ Андрія Пишного. Саме тому він впевнений, що його не переслідуватимуть відповідно до чинного законодавства за допущені порушення.

Нагадаємо

ДБР відкрило кримінальне провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими за статтями, у яких йдеться про зловживання владою та службовим становищем. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкорд" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Ці позови були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Шевченківський районний суд Києва 22 квітня визнав потерпілою співзасновницю банку "Конкорд" Юлію Сосєдку у цьому кримінальному провадженні. Адже, за словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд .

Проте слідчі ДБР впродовж понад 4 місяців ігнорували вказане судове рішення і не вручили Юлії Сосєдці памʼятку про права потерпілої. Замість цього справу Київська міська прокуратура передала справу Зими на розслідування в управління поліції Печерського району Києва. Юлія Сосєдка не виключає, що таким чином намагаються затягнути слідство по справі.