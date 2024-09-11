Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Передача уголовного производства против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы из Государственного бюро расследований в управление полиции Печерского района Киева - это попытка похоронить дело. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист Сергей Лысенко.

Сброс дела в райотдел - прямой способ спрятать и похоронить дело. И, к сожалению, в большинстве случаев им это удается - отметил Лысенко.

По его словам, чтобы правоохранителям не удалось "слить" дело Зимы необходимо обращаться с жалобами к вышестоящему прокурору.

Что касается механизмов борьбы с этим и предохранителей - если объективно, то здесь сработают только жалобы вышестоящему прокурору. Но действенность их 50/50. Все зависит от того, насколько надо похоронить дело - подчеркнул Лысенко.

Добавим

Ранее эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Зима имеет покровителя, а потому чувствует свою безнаказанность. По его словам, главный юрист Нацбанка Александр Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения.

Напомним

ГБР открыло уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы по статьям, в которых говорится о злоупотреблении властью и служебным положением. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Шевченковский районный суд Киева 22 апреля признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд .

Однако следователи ГБР в течение более 4 месяцев игнорировали указанное судебное решение и не вручили Юлии Соседке памятку о правах потерпевшей. Вместо этого дело Киевская городская прокуратура передала дело Зимы на расследование в управление полиции Печерского района Киева. Юлия Соседка не исключает, что таким образом пытаются затянуть следствие по делу.