Головного юриста НБУ не можуть відсторонити з посади через те, що йому досі не оголошено про підозру - адвокат

Процес відсторонення головного юриста Національного банку України Олександра Зими наразі неможливий, оскільки слідчі йому досі не вручили повідомлення про підозру. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат Олександр Байдик.

Контекст

ДБР відкрило кримінальне провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими за статтями, у яких йдеться про зловживання владою та службовим становищем. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Ці позови були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Шевченківський районний суд Києва 22 квітня визнав потерпілою співзасновницю банку "Конкорд" Юлію Сосєдку у цьому кримінальному провадженні. Адже, за словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Проте слідчі ДБР впродовж понад 4 місяців ігнорували вказане судове рішення і не вручили Юлії Сосєдці памʼятку про права потерпілої. Замість цього Київська міська прокуратура передала справу Зими на розслідування в управління поліції Печерського району Києва. Юлія Сосєдка не виключає, що таким чином намагаються затягнути слідство по справі.

КПК передбачає можливість таку, як заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі відсторонення від посади. Це здійснюється під час досудового розслідування, але у особи повинна бути безпосередньо вручена підозра у вчиненні кримінального правопорушення. Після цього тільки можна відсторонити від посади за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, яке подається до слідчого судді за місцем знаходження органу досудового розслідування - зазначив Байдик.

За його словами, відсторонити з посади можна на строк до двох місяців, з метою, щоб підозрюваний не впливав на свідків, не знищив докази, які знаходяться в нього на роботі тощо.

Окрім того, за словами адвоката, керівництво НБУ може ухвалити рішення про службову перевірку і відсторонити Зиму на час її проведення.

Додамо

Раніше експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в коментарі УНН зазначив, що Зима має покровителя, а тому відчуває свою безкарність. За його словами, головний юрист Нацбанку Олександр Зима – це людина, наближена до голови НБУ Андрія Пишного. Саме тому він впевнений, що його не переслідуватимуть відповідно до чинного законодавства за допущені порушення.

Нагадаємо

Акціонери банку "Конкорд" оскаржили рішення НБУ про виведення банку з ринку, і Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав позбавлення "Конкорду" банківської ліцензії незаконним і скасував його. Проте процес ліквідації, якщо він розпочався, не може бути зупинений відповідно до чинного законодавства. Навіть якщо суди визнають дії регулятора неправомірними, банк все одно буде виведений з ринку, і це лише підтверджує недосконалість українського законодавства.