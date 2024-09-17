Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Процесс отстранения главного юриста Национального банка Украины Александра Зимы пока невозможен, поскольку следователи ему до сих пор не вручили уведомление о подозрении. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Александр Байдык.

Контекст

ГБР открыло уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы по статьям, в которых говорится о злоупотреблении властью и служебным положением. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Шевченковский районный суд Киева 22 апреля признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Однако следователи ГБР в течение более 4 месяцев игнорировали указанное судебное решение и не вручили Юлии Соседке памятку о правах потерпевшей. Вместо этого Киевская городская прокуратура передала дело Зимы на расследование в управление полиции Печерского района Киева. Юлия Соседка не исключает, что таким образом пытаются затянуть следствие по делу.

УПК предусматривает возможность такую, как меры обеспечения уголовного производства, в том числе отстранение от должности. Это осуществляется во время досудебного расследования, но у лица должно быть непосредственно вручено подозрение в совершении уголовного правонарушения. После этого только можно отстранить от должности по ходатайству следователя, согласованного с прокурором, которое подается к следственному судье по месту нахождения органа досудебного расследования - отметил Байдык.

По его словам, отстранить от должности можно на срок до двух месяцев, с целью, чтобы подозреваемый не влиял на свидетелей, не уничтожил доказательства, которые находятся у него на работе и тому подобное.

Кроме того, по словам адвоката, руководство НБУ может принять решение о служебной проверке и отстранить Зиму на время ее проведения.

Добавим

Ранее эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Зима имеет покровителя, а потому чувствует свою безнаказанность. По его словам, главный юрист Нацбанка Александр Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения.

Напомним

Акционеры банка "Конкорд" обжаловали решение НБУ о выводе банка с рынка, и Днепропетровский окружной административный суд признал лишение "Конкорда" банковской лицензии незаконным и отменил его. Однако процесс ликвидации, если он начался, не может быть остановлен в соответствии с действующим законодательством. Даже если суды признают действия регулятора неправомерными, банк все равно будет выведен с рынка, и это лишь подтверждает несовершенство украинского законодательства.