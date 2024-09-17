Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
Киев • УНН
Адвокат пояснил, что Александра Зиму не могут отстранить от должности главного юриста НБУ, поскольку ему не вручено подозрение. Дело касается рекомендации Зимы отозвать иски банка "Конкорд" против НБУ.
Процесс отстранения главного юриста Национального банка Украины Александра Зимы пока невозможен, поскольку следователи ему до сих пор не вручили уведомление о подозрении. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Александр Байдык.
Контекст
ГБР открыло уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы по статьям, в которых говорится о злоупотреблении властью и служебным положением. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.
Шевченковский районный суд Киева 22 апреля признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.
Однако следователи ГБР в течение более 4 месяцев игнорировали указанное судебное решение и не вручили Юлии Соседке памятку о правах потерпевшей. Вместо этого Киевская городская прокуратура передала дело Зимы на расследование в управление полиции Печерского района Киева. Юлия Соседка не исключает, что таким образом пытаются затянуть следствие по делу.
УПК предусматривает возможность такую, как меры обеспечения уголовного производства, в том числе отстранение от должности. Это осуществляется во время досудебного расследования, но у лица должно быть непосредственно вручено подозрение в совершении уголовного правонарушения. После этого только можно отстранить от должности по ходатайству следователя, согласованного с прокурором, которое подается к следственному судье по месту нахождения органа досудебного расследования
По его словам, отстранить от должности можно на срок до двух месяцев, с целью, чтобы подозреваемый не влиял на свидетелей, не уничтожил доказательства, которые находятся у него на работе и тому подобное.
Кроме того, по словам адвоката, руководство НБУ может принять решение о служебной проверке и отстранить Зиму на время ее проведения.
Добавим
Ранее эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Зима имеет покровителя, а потому чувствует свою безнаказанность. По его словам, главный юрист Нацбанка Александр Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения.
Напомним
Акционеры банка "Конкорд" обжаловали решение НБУ о выводе банка с рынка, и Днепропетровский окружной административный суд признал лишение "Конкорда" банковской лицензии незаконным и отменил его. Однако процесс ликвидации, если он начался, не может быть остановлен в соответствии с действующим законодательством. Даже если суды признают действия регулятора неправомерными, банк все равно будет выведен с рынка, и это лишь подтверждает несовершенство украинского законодательства.