Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Столтенберг: каждая страна НАТО должна сама решать, позволять ли Украине использовать дальнобойные ракеты против России

Столтенберг: каждая страна НАТО должна сама решать, позволять ли Украине использовать дальнобойные ракеты против России

  •  100124 просмотра
Силы обороны восстановили положение возле Торского в Донецкой области - DeepState

Силы обороны восстановили положение возле Торского в Донецкой области - DeepState

  •  100286 просмотра
Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

  •  57996 просмотра
США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

  •  49785 просмотра
Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

  •  39949 просмотра
публикации
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

  •  68407 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  171403 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  186323 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  180199 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  181432 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

  •  28880 просмотра
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

  •  37351 просмотра
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  139351 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  107668 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  114303 просмотра
Актуальное
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 07:57  •  1540 просмотра

Read in English

Адвокат пояснил, что Александра Зиму не могут отстранить от должности главного юриста НБУ, поскольку ему не вручено подозрение. Дело касается рекомендации Зимы отозвать иски банка "Конкорд" против НБУ.

Процесс отстранения главного юриста Национального банка Украины Александра Зимы пока невозможен, поскольку следователи ему до сих пор не вручили уведомление о подозрении. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Александр Байдык.

Контекст

ГБР открыло уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы по статьям, в которых говорится о злоупотреблении властью и служебным положением. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Шевченковский районный суд Киева 22 апреля признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд

Однако следователи ГБР в течение более 4 месяцев игнорировали указанное судебное решение и не вручили Юлии Соседке памятку о правах потерпевшей. Вместо этого Киевская городская прокуратура передала дело Зимы на расследование в управление полиции Печерского района Киева. Юлия Соседка не исключает, что таким образом пытаются затянуть следствие по делу.

УПК предусматривает возможность такую, как меры обеспечения уголовного производства, в том числе отстранение от должности. Это осуществляется во время досудебного расследования, но у лица должно быть непосредственно вручено подозрение в совершении уголовного правонарушения. После этого только можно отстранить от должности по ходатайству следователя, согласованного с прокурором, которое подается к следственному судье по месту нахождения органа досудебного расследования

- отметил Байдык. 

По его словам, отстранить от должности можно на срок до двух месяцев, с целью, чтобы подозреваемый не влиял на свидетелей, не уничтожил доказательства, которые находятся у него на работе и тому подобное. 

Кроме того, по словам адвоката, руководство НБУ может принять решение о служебной проверке и отстранить Зиму на время ее проведения.

Добавим

Ранее эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Зима имеет покровителя, а потому чувствует свою безнаказанность. По его словам, главный юрист Нацбанка Александр Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения.

Напомним

Акционеры банка "Конкорд" обжаловали решение НБУ о выводе банка с рынка, и Днепропетровский окружной административный суд признал лишение "Конкорда" банковской лицензии незаконным и отменил его. Однако процесс ликвидации, если он начался, не может быть остановлен в соответствии с действующим законодательством. Даже если суды признают действия регулятора неправомерными, банк все равно будет выведен с рынка, и это лишь подтверждает несовершенство украинского законодательства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
  •  2324 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Эксклюзив
Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью
  •  21106 просмотра

Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью

Эксклюзив
НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал
  •  38321 просмотра

НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ
  •  68407 просмотра

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

Эксклюзив
Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
  •  100090 просмотра

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Эксклюзив
Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева
  •  106432 просмотра

Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

Эксклюзив
От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф
  •  107132 просмотра

От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф

Эксклюзив
Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства
  •  103648 просмотра

Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь
  •  66178 просмотра

Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь

Эксклюзив
НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп
16 сентября 2024, 07:54  •  66255 просмотра

НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп

Популярные

Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

  •  39949 просмотра
США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

  •  49785 просмотра
Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

  •  57996 просмотра
Силы обороны восстановили положение возле Торского в Донецкой области - DeepState

Силы обороны восстановили положение возле Торского в Донецкой области - DeepState

  •  100286 просмотра
Столтенберг: каждая страна НАТО должна сама решать, позволять ли Украине использовать дальнобойные ракеты против России

Столтенберг: каждая страна НАТО должна сама решать, позволять ли Украине использовать дальнобойные ракеты против России

  •  100124 просмотра

Публикации

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

  •  68407 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  171403 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  186323 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  180199 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  181432 просмотра

Война

В Сумах восстановили энергоснабжение всех водозаборов после массированной атаки рф

В Сумах восстановили энергоснабжение всех водозаборов после массированной атаки рф

  •  889 просмотра
Офис Генпрокурора: начато расследование по факту вероятной казни украинского военного представителями вс рф

Офис Генпрокурора: начато расследование по факту вероятной казни украинского военного представителями вс рф

  •  658 просмотра
Стефанишина обсудила с Генсеком НАТО пояс безопасности над западными регионами Украины

Стефанишина обсудила с Генсеком НАТО пояс безопасности над западными регионами Украины

  •  3909 просмотра
Трое раненых, более 60 разрушений - последствия российских атак на Донецкую область за сутки

Трое раненых, более 60 разрушений - последствия российских атак на Донецкую область за сутки

  •  6433 просмотра
Оккупационные войска атаковали Херсонщину с авиации: разрушен Пункт Несокрушимости и жилые дома

Оккупационные войска атаковали Херсонщину с авиации: разрушен Пункт Несокрушимости и жилые дома

  •  8301 просмотра

политика

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
Эксклюзив

  •  2352 просмотра
Стефанишина обсудила с Генсеком НАТО пояс безопасности над западными регионами Украины

Стефанишина обсудила с Генсеком НАТО пояс безопасности над западными регионами Украины

  •  3909 просмотра
"Всегда там, где нужны больше всего": Зеленский поделился кадрами работы спасателей

"Всегда там, где нужны больше всего": Зеленский поделился кадрами работы спасателей

  •  4899 просмотра
Германия выделит Украине 100 млн евро для прохождения зимы

Германия выделит Украине 100 млн евро для прохождения зимы

  •  14358 просмотра
НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал

НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал
Эксклюзив

  •  38362 просмотра

Война

В Сумах восстановили энергоснабжение всех водозаборов после массированной атаки рф

В Сумах восстановили энергоснабжение всех водозаборов после массированной атаки рф

  •  889 просмотра
Офис Генпрокурора: начато расследование по факту вероятной казни украинского военного представителями вс рф

Офис Генпрокурора: начато расследование по факту вероятной казни украинского военного представителями вс рф

  •  658 просмотра
Стефанишина обсудила с Генсеком НАТО пояс безопасности над западными регионами Украины

Стефанишина обсудила с Генсеком НАТО пояс безопасности над западными регионами Украины

  •  3909 просмотра
Трое раненых, более 60 разрушений - последствия российских атак на Донецкую область за сутки

Трое раненых, более 60 разрушений - последствия российских атак на Донецкую область за сутки

  •  6433 просмотра
Оккупационные войска атаковали Херсонщину с авиации: разрушен Пункт Несокрушимости и жилые дома

Оккупационные войска атаковали Херсонщину с авиации: разрушен Пункт Несокрушимости и жилые дома

  •  8301 просмотра

политика

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
Эксклюзив

  •  2352 просмотра
Стефанишина обсудила с Генсеком НАТО пояс безопасности над западными регионами Украины

Стефанишина обсудила с Генсеком НАТО пояс безопасности над западными регионами Украины

  •  3909 просмотра
"Всегда там, где нужны больше всего": Зеленский поделился кадрами работы спасателей

"Всегда там, где нужны больше всего": Зеленский поделился кадрами работы спасателей

  •  4899 просмотра
Германия выделит Украине 100 млн евро для прохождения зимы

Германия выделит Украине 100 млн евро для прохождения зимы

  •  14358 просмотра
НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал

НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал
Эксклюзив

  •  38362 просмотра

Новости Бизнеса

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

  •  28092 просмотра
Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  95692 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  112005 просмотра

Экономика

Курс валют на 17 сентября: доллар и евро растут

Курс валют на 17 сентября: доллар и евро растут

  •  10961 просмотра
рф атаковала энергетику в Сумской области: пострадали Сумы и три района, сбито 16 "шахедов"

рф атаковала энергетику в Сумской области: пострадали Сумы и три района, сбито 16 "шахедов"

  •  26755 просмотра
ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

  •  32304 просмотра
Мэр Лондона планирует превратить Оксфорд-стрит в пешеходную зону

Мэр Лондона планирует превратить Оксфорд-стрит в пешеходную зону

  •  25922 просмотра
Goldman Sachs советует покупать акции ШИ на фоне падения

Goldman Sachs советует покупать акции ШИ на фоне падения

  •  20949 просмотра

Киев

Вымогал взятки с перевозчиков - сообщено о подозрении директору коммунальной службы перевозок КГГА

Вымогал взятки с перевозчиков - сообщено о подозрении директору коммунальной службы перевозок КГГА

  •  4314 просмотра
В Киеве на утро низкий уровень загрязнения воздуха - КГГА

В Киеве на утро низкий уровень загрязнения воздуха - КГГА

  •  4257 просмотра
До 27° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

До 27° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

  •  14391 просмотра
Украинская разведка атаковала российскую военную базу в Сирии

Украинская разведка атаковала российскую военную базу в Сирии

  •  31955 просмотра
Пожар в Вышгородском районе может ухудшить качество воздуха в Киеве

Пожар в Вышгородском районе может ухудшить качество воздуха в Киеве

  •  22440 просмотра