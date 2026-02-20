Підліток з Кривого Рогу отримав допомогу після затримання батька ТЦК

Підліток, чий батько був затриманий працівниками територіального центру комплектування у Кривому Розі, отримав необхідну соціальну, психологічну та медичну допомогу в Центрі соціально-психологічної реабілітації. Мати хлопця висловила готовність приїхати за сином та забрати його до себе у Фінляндію. Про це повідомляє Виконавчий комітет Центрально-Міської районної у місті Кривому Розі ради, передає УНН.

Деталі

За інформацією районної влади, 16 лютого 2026 року батька підлітка було затримано працівниками Центрально-Міського районного ТЦК з метою направлення на навчання та подальшого проходження військової служби. Підстав для відстрочки він не мав, оскільки мати дитини не позбавлена батьківських прав і не відмовлялася від участі у вихованні сина.

Зазначається, що мати підлітка проживає у Фінляндії разом з повнолітньою донькою, регулярно сплачувала аліменти та надавала матеріальну допомогу синові. Наразі вона заявила про намір приїхати в Україну, щоб забрати хлопця до себе.

Після затримання батька 14-річний підліток зателефонував на лінію "102" та повідомив, що залишився сам удома. Працівники ювенальної превенції доставили хлопця до Центру соціально-психологічної реабілітації, де йому забезпечили повне утримання та надали необхідну допомогу, зокрема психологічну і медичну.

У Центрі підліток перебуватиме тимчасово - до приїзду матері. Родичі з боку матері, які проживають у Кривому Розі, через складні сімейні обставини не мають можливості взяти дитину до себе.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на випадок у Кривому Розі. Там 14-річного хлопця влаштували до дитячого закладу після того, як його батько пішов до ТЦК оновити дані й перестав виходити на зв’язок.