Ексклюзив
10:00 • 7192 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56 • 12573 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 43326 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 76510 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 47499 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 80134 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 39961 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 63505 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 32398 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 28243 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Підліток з Кривого Рогу отримав допомогу після затримання батька ТЦК

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Підліток з Кривого Рогу отримав соціальну, психологічну та медичну допомогу після затримання батька ТЦК. Мати хлопця, яка проживає у Фінляндії, планує забрати сина до себе.

Підліток з Кривого Рогу отримав допомогу після затримання батька ТЦК

Підліток, чий батько був затриманий працівниками територіального центру комплектування у Кривому Розі, отримав необхідну соціальну, психологічну та медичну допомогу в Центрі соціально-психологічної реабілітації. Мати хлопця висловила готовність приїхати за сином та забрати його до себе у Фінляндію. Про це повідомляє Виконавчий комітет Центрально-Міської районної у місті Кривому Розі ради, передає УНН.

Деталі

За інформацією районної влади, 16 лютого 2026 року батька підлітка було затримано працівниками Центрально-Міського районного ТЦК з метою направлення на навчання та подальшого проходження військової служби. Підстав для відстрочки він не мав, оскільки мати дитини не позбавлена батьківських прав і не відмовлялася від участі у вихованні сина.

Зазначається, що мати підлітка проживає у Фінляндії разом з повнолітньою донькою, регулярно сплачувала аліменти та надавала матеріальну допомогу синові. Наразі вона заявила про намір приїхати в Україну, щоб забрати хлопця до себе.

Після затримання батька 14-річний підліток зателефонував на лінію "102" та повідомив, що залишився сам удома. Працівники ювенальної превенції доставили хлопця до Центру соціально-психологічної реабілітації, де йому забезпечили повне утримання та надали необхідну допомогу, зокрема психологічну і медичну.

У Центрі підліток перебуватиме тимчасово - до приїзду матері. Родичі з боку матері, які проживають у Кривому Розі, через складні сімейні обставини не мають можливості взяти дитину до себе.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на випадок у Кривому Розі. Там 14-річного хлопця влаштували до дитячого закладу після того, як його батько пішов до ТЦК оновити дані й перестав виходити на зв’язок.

Андрій Тимощенков

