Подросток из Кривого Рога получил помощь после задержания отца ТЦК

Подросток, чей отец был задержан сотрудниками территориального центра комплектования в Кривом Роге, получил необходимую социальную, психологическую и медицинскую помощь в Центре социально-психологической реабилитации. Мать парня выразила готовность приехать за сыном и забрать его к себе в Финляндию. Об этом сообщает Исполнительный комитет Центрально-Городского районного в городе Кривом Роге совета, передает УНН.

Детали

По информации районных властей, 16 февраля 2026 года отец подростка был задержан сотрудниками Центрально-Городского районного ТЦК с целью направления на обучение и дальнейшего прохождения военной службы. Оснований для отсрочки он не имел, поскольку мать ребенка не лишена родительских прав и не отказывалась от участия в воспитании сына.

Отмечается, что мать подростка проживает в Финляндии вместе с совершеннолетней дочерью, регулярно выплачивала алименты и оказывала материальную помощь сыну. Сейчас она заявила о намерении приехать в Украину, чтобы забрать парня к себе.

После задержания отца 14-летний подросток позвонил на линию "102" и сообщил, что остался один дома. Сотрудники ювенальной превенции доставили парня в Центр социально-психологической реабилитации, где ему обеспечили полное содержание и оказали необходимую помощь, в частности психологическую и медицинскую.

В Центре подросток будет находиться временно - до приезда матери. Родственники со стороны матери, проживающие в Кривом Роге, из-за сложных семейных обстоятельств не имеют возможности взять ребенка к себе.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на случай в Кривом Роге. Там 14-летнего парня устроили в детское учреждение после того, как его отец пошел в ТЦК обновить данные и перестал выходить на связь.