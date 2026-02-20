$43.270.03
Эксклюзив
10:00 • 7150 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
07:56 • 12554 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 43297 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 76477 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 47476 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 80105 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 39953 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 63483 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 32396 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 28242 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Подросток из Кривого Рога получил помощь после задержания отца ТЦК

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Подросток из Кривого Рога получил социальную, психологическую и медицинскую помощь после задержания отца ТЦК. Мать парня, проживающая в Финляндии, планирует забрать сына к себе.

Подросток из Кривого Рога получил помощь после задержания отца ТЦК

Подросток, чей отец был задержан сотрудниками территориального центра комплектования в Кривом Роге, получил необходимую социальную, психологическую и медицинскую помощь в Центре социально-психологической реабилитации. Мать парня выразила готовность приехать за сыном и забрать его к себе в Финляндию. Об этом сообщает Исполнительный комитет Центрально-Городского районного в городе Кривом Роге совета, передает УНН.

Детали

По информации районных властей, 16 февраля 2026 года отец подростка был задержан сотрудниками Центрально-Городского районного ТЦК с целью направления на обучение и дальнейшего прохождения военной службы. Оснований для отсрочки он не имел, поскольку мать ребенка не лишена родительских прав и не отказывалась от участия в воспитании сына.

Отмечается, что мать подростка проживает в Финляндии вместе с совершеннолетней дочерью, регулярно выплачивала алименты и оказывала материальную помощь сыну. Сейчас она заявила о намерении приехать в Украину, чтобы забрать парня к себе.

После задержания отца 14-летний подросток позвонил на линию "102" и сообщил, что остался один дома. Сотрудники ювенальной превенции доставили парня в Центр социально-психологической реабилитации, где ему обеспечили полное содержание и оказали необходимую помощь, в частности психологическую и медицинскую.

В Центре подросток будет находиться временно - до приезда матери. Родственники со стороны матери, проживающие в Кривом Роге, из-за сложных семейных обстоятельств не имеют возможности взять ребенка к себе.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на случай в Кривом Роге. Там 14-летнего парня устроили в детское учреждение после того, как его отец пошел в ТЦК обновить данные и перестал выходить на связь.

Андрей Тимощенков

Общество
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Верховная Рада
Финляндия
Украина
Кривой Рог