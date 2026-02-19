$43.290.03
Мобілізація батька 14-річного підлітка у Кривому Розі - Лубінець відреагував на інцидент

Київ • УНН

 • 30 перегляди

14-річного хлопця влаштували до дитячого закладу, оскільки його батько зник після візиту до ТЦК. Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив на важливості юридичного оформлення статусу батьків-одинаків.

Мобілізація батька 14-річного підлітка у Кривому Розі - Лубінець відреагував на інцидент

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на випадок у Кривому Розі Дніпропетровської області: 14-річного хлопця влаштували до дитячого закладу після того, як його батько пішов до ТЦК оновити дані й перестав виходити на зв’язок. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався нещодавно: 14-річного хлопця тимчасово влаштовано до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Кривому Розі. Його батько фактично самостійно виховує сина з 2022 року, оскільки мати перебуває за кордоном.

Але це не стало на заваді мобілізації, адже юридично факт одноосібного виховання оформлений не був.

Служба у справах дітей ще у 2023 році неодноразово рекомендувала подати та оформити необхідні документи, однак цього батько не зробив. Саме це і призвело до нинішньої ситуації

- зазначив Лубінець.

Омбудсман додав, що подібні випадки не є поодинокими. За його словами, дана ситуація показала просту, але дуже важливу річ - якщо дитину фактично виховує один із батьків, це обов’язково має бути оформлено юридично.

Інакше держава не бачить реальної картини і не може повноцінно захистити ні дитину, ні дорослого. У воєнний час це може мати серйозні наслідки

- йдеться в дописі Лубінця.

Чиновник закликав всіх, хто самостійно виховує дітей, привести документи в порядок.

Оформлений статус одинокого батька чи матері, визначене місце проживання дитини, рішення суду щодо аліментів або батьківських прав - це не формальність, а реальний механізм захисту дитини. Кожен подібний випадок має завершуватися одним результатом: дитина повинна бути захищена і в жодному разі не позбавлена права на виховання в сім’ї. Але насамперед про це мають подбати дорослі, щоб держава надалі діяла ефективно та в інтересах дитини

- резюмував він.

Нагадаємо

Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.

Євген Устименко

