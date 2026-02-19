Мобилизация отца 14-летнего подростка в Кривом Роге - Лубинец отреагировал на инцидент

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на случай в Кривом Роге Днепропетровской области: 14-летнего парня устроили в детское учреждение после того, как его отец пошел в ТЦК обновить данные и перестал выходить на связь. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Инцидент произошел недавно: 14-летний парень временно устроен в Центр социально-психологической реабилитации детей в Кривом Роге. Его отец фактически самостоятельно воспитывает сына с 2022 года, поскольку мать находится за границей.

Но это не помешало мобилизации, ведь юридически факт единоличного воспитания оформлен не был.

Служба по делам детей еще в 2023 году неоднократно рекомендовала подать и оформить необходимые документы, однако этого отец не сделал. Именно это и привело к нынешней ситуации

Омбудсмен добавил, что подобные случаи не единичны. По его словам, данная ситуация показала простую, но очень важную вещь - если ребенка фактически воспитывает один из родителей, это обязательно должно быть оформлено юридически.

Иначе государство не видит реальной картины и не может полноценно защитить ни ребенка, ни взрослого. В военное время это может иметь серьезные последствия

Чиновник призвал всех, кто самостоятельно воспитывает детей, привести документы в порядок.

Оформленный статус одинокого отца или матери, определенное место жительства ребенка, решение суда относительно алиментов или родительских прав - это не формальность, а реальный механизм защиты ребенка. Каждый подобный случай должен завершаться одним результатом: ребенок должен быть защищен и ни в коем случае не лишен права на воспитание в семье. Но прежде всего об этом должны позаботиться взрослые, чтобы государство в дальнейшем действовало эффективно и в интересах ребенка