Мобилизация отца 14-летнего подростка в Кривом Роге - Лубинец отреагировал на инцидент

$43.290.03
51.260.09
ukenru
09:20 • 11324 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 12055 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36 • 14011 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
07:02 • 11428 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 27626 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 62677 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 49989 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 66878 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 37087 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 26549 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
5м/с
66%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Давай, Европа": Борис Джонсон призывает ЕС предоставить Украине все оружие для победы над РФ19 февраля, 00:51 • 19321 просмотра
Отмена санкций против РФ отвечает интересам США - спецпредставитель Кремля ДмитриевPhoto19 февраля, 01:26 • 14243 просмотра
Зеленский анонсировал следующий раунд мирных переговоров в Швейцарии19 февраля, 02:04 • 12910 просмотра
Польша бойкотирует открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов19 февраля, 02:43 • 5982 просмотра
США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии - WSJ19 февраля, 03:56 • 17677 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 28598 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 62677 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 39861 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 66878 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 75781 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Фридрих Мерц
Герман Галущенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Женева
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 16445 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 24848 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 26251 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 30959 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 43188 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
FIFA (серия видеоигр)

Мобилизация отца 14-летнего подростка в Кривом Роге - Лубинец отреагировал на инцидент

Киев • УНН

 • 30 просмотра

14-летнего парня устроили в детское учреждение, поскольку его отец исчез после визита в ТЦК. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул важность юридического оформления статуса родителей-одиночек.

Мобилизация отца 14-летнего подростка в Кривом Роге - Лубинец отреагировал на инцидент

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на случай в Кривом Роге Днепропетровской области: 14-летнего парня устроили в детское учреждение после того, как его отец пошел в ТЦК обновить данные и перестал выходить на связь. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел недавно: 14-летний парень временно устроен в Центр социально-психологической реабилитации детей в Кривом Роге. Его отец фактически самостоятельно воспитывает сына с 2022 года, поскольку мать находится за границей.

Но это не помешало мобилизации, ведь юридически факт единоличного воспитания оформлен не был.

Служба по делам детей еще в 2023 году неоднократно рекомендовала подать и оформить необходимые документы, однако этого отец не сделал. Именно это и привело к нынешней ситуации

- отметил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что подобные случаи не единичны. По его словам, данная ситуация показала простую, но очень важную вещь - если ребенка фактически воспитывает один из родителей, это обязательно должно быть оформлено юридически.

Иначе государство не видит реальной картины и не может полноценно защитить ни ребенка, ни взрослого. В военное время это может иметь серьезные последствия

- говорится в сообщении Лубинца.

Чиновник призвал всех, кто самостоятельно воспитывает детей, привести документы в порядок.

Оформленный статус одинокого отца или матери, определенное место жительства ребенка, решение суда относительно алиментов или родительских прав - это не формальность, а реальный механизм защиты ребенка. Каждый подобный случай должен завершаться одним результатом: ребенок должен быть защищен и ни в коем случае не лишен права на воспитание в семье. Но прежде всего об этом должны позаботиться взрослые, чтобы государство в дальнейшем действовало эффективно и в интересах ребенка

- резюмировал он.

Напомним

Третий апелляционный административный суд решил, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Верховная Рада
Украина
Кривой Рог