Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську

Окупаційний керівник Херсонщини володимир сальдо заявив про готовність передати білорусі частину азовсько-чорноморського узбережжя під виглядом "курортних проєктів". Фактично це спроба розпоряджатися українською землею та залучати третю державу до її контролю. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

За даними ЦНС, переговори з білоруськими структурами тривали щонайменше з літа 2024 року. Обговорюються ділянки між Генічеськом і Арабатською Стрілкою, причому мова йде про довгострокове користування, а не туристичні плани. Сальдо називає це "обміном політичною лояльністю".

Аналітики ЦНС наголошують: жодних "санаторіїв" не буде. Території можуть використовуватися як логістичні бази, закриті майданчики та інфраструктура подвійного призначення для силових структур рф і білорусі. Це дозволяє москві створювати фактичну військово-політичну присутність на українських землях під курортним фасадом.

Херсонщина для окупантів - не курорт, а ресурсна зона для стратегічних інтересів рф і її союзників, із повним ігноруванням українського суверенітету