Ексклюзив
09:02 • 994 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 11694 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 12080 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 19487 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 31863 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 29526 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 32613 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 31324 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 33188 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 46995 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Окупаційний керівник Херсонщини володимир сальдо заявив про готовність передати білорусі частину азовсько-чорноморського узбережжя під виглядом "курортних проєктів". Переговори тривають з літа 2024 року щодо ділянок між Генічеськом і Арабатською Стрілкою для довгострокового користування.

Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську

Окупаційний керівник Херсонщини володимир сальдо заявив про готовність передати білорусі частину азовсько-чорноморського узбережжя під виглядом "курортних проєктів". Фактично це спроба розпоряджатися українською землею та залучати третю державу до її контролю. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

За даними ЦНС, переговори з білоруськими структурами тривали щонайменше з літа 2024 року. Обговорюються ділянки між Генічеськом і Арабатською Стрілкою, причому мова йде про довгострокове користування, а не туристичні плани. Сальдо називає це "обміном політичною лояльністю".

Аналітики ЦНС наголошують: жодних "санаторіїв" не буде. Території можуть використовуватися як логістичні бази, закриті майданчики та інфраструктура подвійного призначення для силових структур рф і білорусі. Це дозволяє москві створювати фактичну військово-політичну присутність на українських землях під курортним фасадом.

Херсонщина для окупантів - не курорт, а ресурсна зона для стратегічних інтересів рф і її союзників, із повним ігноруванням українського суверенітету

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН окупанти планують передати Маріупольський порт під повний зовнішній контроль рф, інтегрувавши його в ростовські логістичні вузли. Це фактична конфіскація стратегічної інфраструктури, яка вже використовується для вивезення ресурсів Донбасу.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Білорусь
Херсонська область
Україна