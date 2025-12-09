Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську
Окупаційний керівник Херсонщини володимир сальдо заявив про готовність передати білорусі частину азовсько-чорноморського узбережжя під виглядом "курортних проєктів". Переговори тривають з літа 2024 року щодо ділянок між Генічеськом і Арабатською Стрілкою для довгострокового користування.
Деталі
За даними ЦНС, переговори з білоруськими структурами тривали щонайменше з літа 2024 року. Обговорюються ділянки між Генічеськом і Арабатською Стрілкою, причому мова йде про довгострокове користування, а не туристичні плани. Сальдо називає це "обміном політичною лояльністю".
Аналітики ЦНС наголошують: жодних "санаторіїв" не буде. Території можуть використовуватися як логістичні бази, закриті майданчики та інфраструктура подвійного призначення для силових структур рф і білорусі. Це дозволяє москві створювати фактичну військово-політичну присутність на українських землях під курортним фасадом.
Херсонщина для окупантів - не курорт, а ресурсна зона для стратегічних інтересів рф і її союзників, із повним ігноруванням українського суверенітету
Нагадаємо
Як раніше писав УНН окупанти планують передати Маріупольський порт під повний зовнішній контроль рф, інтегрувавши його в ростовські логістичні вузли. Це фактична конфіскація стратегічної інфраструктури, яка вже використовується для вивезення ресурсів Донбасу.