Так званий голова "днр" денис пушилін заявив, що з 2026 року "днр" входитиме до об’єднання "Содружество Донбасс" разом із ростовською та воронезькою областями. Головний акцент — Маріупольський порт, який планують "узгоджувати" з ростовськими логістичними вузлами. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), пише УНН.

Деталі

Аналітики ЦНС фіксують: за цими формулюваннями ховається передача порту під повний зовнішній контроль рф. Йдеться не про "співпрацю", а про фактичну конфіскацію стратегічної інфраструктури та виведення всіх прибуткових потоків у ростов.

Закриті наради ще в серпні підтвердили план повної інтеграції порту в російські логістичні схеми. Місцевим залишать тільки технічні функції — контроль над фінансами й рішеннями переходить до Кремля.

Сьогодні порт уже використовується для вивезення металу, зерна та ресурсів Донбасу. Жодного відновлення, жодних інвестицій — лише системне викачування регіону - додали в ЦНС.

Залякують населення під приводом пошуку мігрантів: російські силовики провели масштабний рейд у Маріуполі - міська рада