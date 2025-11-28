Окупанти передають Маріупольський порт під контроль ростова - ЦНС
Київ • УНН
Окупанти планують передати Маріупольський порт під повний зовнішній контроль РФ, інтегрувавши його в ростовські логістичні вузли. Це фактична конфіскація стратегічної інфраструктури, яка вже використовується для вивезення ресурсів Донбасу.
Так званий голова "днр" денис пушилін заявив, що з 2026 року "днр" входитиме до об’єднання "Содружество Донбасс" разом із ростовською та воронезькою областями. Головний акцент — Маріупольський порт, який планують "узгоджувати" з ростовськими логістичними вузлами. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), пише УНН.
Деталі
Аналітики ЦНС фіксують: за цими формулюваннями ховається передача порту під повний зовнішній контроль рф. Йдеться не про "співпрацю", а про фактичну конфіскацію стратегічної інфраструктури та виведення всіх прибуткових потоків у ростов.
Закриті наради ще в серпні підтвердили план повної інтеграції порту в російські логістичні схеми. Місцевим залишать тільки технічні функції — контроль над фінансами й рішеннями переходить до Кремля.
Сьогодні порт уже використовується для вивезення металу, зерна та ресурсів Донбасу. Жодного відновлення, жодних інвестицій — лише системне викачування регіону
