Окупанти передають Маріупольський порт під контроль ростова - ЦНС

09:17 • 1090 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 10406 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 12374 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 12949 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 12569 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 10945 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 28736 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 26638 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 42558 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 47122 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Мерц: Україні потрібні сильні збройні сили та гарантії безпеки після мирної угоди28 листопада, 00:00 • 4650 перегляди
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - СвириденкоPhoto28 листопада, 00:57 • 15673 перегляди
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери28 листопада, 01:30 • 15149 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 11012 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися07:24 • 7384 перегляди
Публікації
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 10412 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 31421 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 42561 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 47125 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 38559 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Афганістан
Гонконг
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 11067 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 33393 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 54093 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 87173 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 102422 перегляди
Окупанти передають Маріупольський порт під контроль ростова - ЦНС

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Окупанти планують передати Маріупольський порт під повний зовнішній контроль РФ, інтегрувавши його в ростовські логістичні вузли. Це фактична конфіскація стратегічної інфраструктури, яка вже використовується для вивезення ресурсів Донбасу.

Окупанти передають Маріупольський порт під контроль ростова - ЦНС

Так званий голова "днр" денис пушилін заявив, що з 2026 року "днр" входитиме до об’єднання "Содружество Донбасс" разом із ростовською та воронезькою областями. Головний акцент — Маріупольський порт, який планують "узгоджувати" з ростовськими логістичними вузлами. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), пише УНН.

Деталі

Аналітики ЦНС фіксують: за цими формулюваннями ховається передача порту під повний зовнішній контроль рф. Йдеться не про "співпрацю", а про фактичну конфіскацію стратегічної інфраструктури та виведення всіх прибуткових потоків у ростов.

Закриті наради ще в серпні підтвердили план повної інтеграції порту в російські логістичні схеми. Місцевим залишать тільки технічні функції — контроль над фінансами й рішеннями переходить до Кремля.

Сьогодні порт уже використовується для вивезення металу, зерна та ресурсів Донбасу. Жодного відновлення, жодних інвестицій — лише системне викачування регіону

- додали в ЦНС.

Залякують населення під приводом пошуку мігрантів: російські силовики провели масштабний рейд у Маріуполі - міська рада26.11.25, 16:44 • 3464 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Маріуполь