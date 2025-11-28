Так называемый глава "днр" денис пушилин заявил, что с 2026 года "днр" будет входить в объединение "Содружество Донбасс" вместе с ростовской и воронежской областями. Главный акцент — Мариупольский порт, который планируют "согласовывать" с ростовскими логистическими узлами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.

Подробности

Аналитики ЦНС фиксируют: за этими формулировками скрывается передача порта под полный внешний контроль рф. Речь идет не о "сотрудничестве", а о фактической конфискации стратегической инфраструктуры и выводе всех прибыльных потоков в ростов.

Закрытые совещания еще в августе подтвердили план полной интеграции порта в российские логистические схемы. Местным оставят только технические функции — контроль над финансами и решениями переходит к Кремлю.

Сегодня порт уже используется для вывоза металла, зерна и ресурсов Донбасса. Никакого восстановления, никаких инвестиций — только системное выкачивание региона - добавили в ЦНС.

