Оккупанты передают Мариупольский порт под контроль ростова - ЦНС

09:41 • 1402 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 3324 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 12516 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 13574 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 13979 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 13210 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11266 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 29102 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 26902 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 43422 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - СвириденкоPhoto28 ноября, 00:57 • 16547 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты28 ноября, 01:30 • 15983 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 12102 просмотра
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto06:12 • 4972 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться07:24 • 9162 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 12495 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 32274 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 43409 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 47968 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 39304 просмотра
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Джо Байден
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Австрия
Крым
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 12187 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 33755 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 54432 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 87497 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 102731 просмотра
Оккупанты передают Мариупольский порт под контроль ростова - ЦНС

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Оккупанты планируют передать Мариупольский порт под полный внешний контроль рф, интегрировав его в ростовские логистические узлы. Это фактическая конфискация стратегической инфраструктуры, которая уже используется для вывоза ресурсов Донбасса.

Оккупанты передают Мариупольский порт под контроль ростова - ЦНС

Так называемый глава "днр" денис пушилин заявил, что с 2026 года "днр" будет входить в объединение "Содружество Донбасс" вместе с ростовской и воронежской областями. Главный акцент — Мариупольский порт, который планируют "согласовывать" с ростовскими логистическими узлами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.

Подробности

Аналитики ЦНС фиксируют: за этими формулировками скрывается передача порта под полный внешний контроль рф. Речь идет не о "сотрудничестве", а о фактической конфискации стратегической инфраструктуры и выводе всех прибыльных потоков в ростов.

Закрытые совещания еще в августе подтвердили план полной интеграции порта в российские логистические схемы. Местным оставят только технические функции — контроль над финансами и решениями переходит к Кремлю.

Сегодня порт уже используется для вывоза металла, зерна и ресурсов Донбасса. Никакого восстановления, никаких инвестиций — только системное выкачивание региона

- добавили в ЦНС.

Запугивают население под предлогом поиска мигрантов: российские силовики провели масштабный рейд в Мариуполе - городской совет26.11.25, 16:44 • 3470 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Мариуполь