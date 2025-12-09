$42.070.01
07:23 • 11798 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 12145 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 19549 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 31928 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 29560 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 32636 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 31336 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33199 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 47044 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 42675 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
публикации
Эксклюзивы
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Оккупационный руководитель Херсонщины владимир сальдо заявил о готовности передать беларуси часть азовско-черноморского побережья под видом "курортных проектов". Переговоры продолжаются с лета 2024 года относительно участков между Геническом и Арабатской Стрелкой для долгосрочного пользования.

Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску

Оккупационный руководитель Херсонщины владимир сальдо заявил о готовности передать беларуси часть азовско-черноморского побережья под видом "курортных проектов". Фактически это попытка распоряжаться украинской землей и привлекать третье государство к ее контролю. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Подробности

По данным ЦНС, переговоры с белорусскими структурами продолжались как минимум с лета 2024 года. Обсуждаются участки между Геническом и Арабатской Стрелкой, причем речь идет о долгосрочном пользовании, а не туристических планах. Сальдо называет это "обменом политической лояльностью".

Аналитики ЦНС подчеркивают: никаких "санаториев" не будет. Территории могут использоваться как логистические базы, закрытые площадки и инфраструктура двойного назначения для силовых структур рф и беларуси. Это позволяет москве создавать фактическое военно-политическое присутствие на украинских землях под курортным фасадом.

Херсонщина для оккупантов - не курорт, а ресурсная зона для стратегических интересов рф и ее союзников, с полным игнорированием украинского суверенитета

- говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, оккупанты планируют передать Мариупольский порт под полный внешний контроль рф, интегрировав его в ростовские логистические узлы. Это фактическая конфискация стратегической инфраструктуры, которая уже используется для вывоза ресурсов Донбасса.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Беларусь
Херсонская область
Украина