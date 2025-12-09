Оккупационный руководитель Херсонщины владимир сальдо заявил о готовности передать беларуси часть азовско-черноморского побережья под видом "курортных проектов". Фактически это попытка распоряжаться украинской землей и привлекать третье государство к ее контролю. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Подробности

По данным ЦНС, переговоры с белорусскими структурами продолжались как минимум с лета 2024 года. Обсуждаются участки между Геническом и Арабатской Стрелкой, причем речь идет о долгосрочном пользовании, а не туристических планах. Сальдо называет это "обменом политической лояльностью".

Аналитики ЦНС подчеркивают: никаких "санаториев" не будет. Территории могут использоваться как логистические базы, закрытые площадки и инфраструктура двойного назначения для силовых структур рф и беларуси. Это позволяет москве создавать фактическое военно-политическое присутствие на украинских землях под курортным фасадом.

Херсонщина для оккупантов - не курорт, а ресурсная зона для стратегических интересов рф и ее союзников, с полным игнорированием украинского суверенитета - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, оккупанты планируют передать Мариупольский порт под полный внешний контроль рф, интегрировав его в ростовские логистические узлы. Это фактическая конфискация стратегической инфраструктуры, которая уже используется для вывоза ресурсов Донбасса.