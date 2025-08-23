$41.220.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

П'яний чоловік з ножем кидався на підлітків у Херсоні: його затримали

Київ • УНН

 • 328 перегляди

У Херсоні чоловік у стані алкогольного сп'яніння погрожував ножем підліткам. Йому запобіг небайдужий перехожий до прибуття поліції.

П'яний чоловік з ножем кидався на підлітків у Херсоні: його затримали

У Херсоні чоловік у стані алкогольного сп'яніння кидався з ножем на підлітків внаслідок конфлікту, поліцейські помістили чоловіка до ізолятора тимчасового тримання, повідомили у суботу у ГУНП у Херсонської області, пише УНН.

Деталі

Вчора близько 14-ї години до Херсонського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Незалежності невідомий у стані алкогольного сп’яніння кидається з ножем на перехожих.

На місці правоохоронці з’ясували, що у 51-річного місцевого жителя виник конфлікт із гуртом підлітків. Під час інциденту чоловік вихопив ніж і почав погрожувати ним. Зокрема, він намагався спричинити тілесні ушкодження 15-річному хлопцю.

Це побачив небайдужий херсонець, який перебував неподалік. Він знешкодив агресивно налаштованого чоловіка до прибуття поліцейських. Таким чином вдалося запобігти трагедії та травмуванню дітей.

Як зазначається, зловмисника правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, ніж вилучили. Наразі чоловік перебуває в умовах ізолятора тимчасового тримання. За фактом його протиправних дій слідчі розпочали провадження з ч. 4 ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.

У рамках розслідування заплановане повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. 

Замах на вбивство: на Київщині чоловік напав на знайомого з ножем24.07.25, 06:25 • 7638 переглядiв

Юлія Шрамко

