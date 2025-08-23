П'яний чоловік з ножем кидався на підлітків у Херсоні: його затримали
Київ • УНН
У Херсоні чоловік у стані алкогольного сп'яніння погрожував ножем підліткам. Йому запобіг небайдужий перехожий до прибуття поліції.
У Херсоні чоловік у стані алкогольного сп'яніння кидався з ножем на підлітків внаслідок конфлікту, поліцейські помістили чоловіка до ізолятора тимчасового тримання, повідомили у суботу у ГУНП у Херсонської області, пише УНН.
Деталі
Вчора близько 14-ї години до Херсонського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Незалежності невідомий у стані алкогольного сп’яніння кидається з ножем на перехожих.
На місці правоохоронці з’ясували, що у 51-річного місцевого жителя виник конфлікт із гуртом підлітків. Під час інциденту чоловік вихопив ніж і почав погрожувати ним. Зокрема, він намагався спричинити тілесні ушкодження 15-річному хлопцю.
Це побачив небайдужий херсонець, який перебував неподалік. Він знешкодив агресивно налаштованого чоловіка до прибуття поліцейських. Таким чином вдалося запобігти трагедії та травмуванню дітей.
Як зазначається, зловмисника правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, ніж вилучили. Наразі чоловік перебуває в умовах ізолятора тимчасового тримання. За фактом його протиправних дій слідчі розпочали провадження з ч. 4 ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.
У рамках розслідування заплановане повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
