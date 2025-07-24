Замах на вбивство: на Київщині чоловік напав на знайомого з ножем

У Броварах (Київська область) місцевий житель під час сварки завдав іншому чоловіку ножове поранення. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі, інформує УНН із посиланням на повідомлення Відділу комунікації поліції Київської області.

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Зазначається, що до поліції про подію повідомила дружина постраждалого. Правоохоронці встановили, що під час конфлікту, 39-річний зловмисник зненацька завдав удару чоловіку ножем в область шиї, після чого втік. 47-річному потерпілому було надано медичну допомогу та госпіталізовано.

Проведеними розшуковими заходами працівники поліції виявили підозрюваного неподалік від місця скоєння злочину. Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання - йдеться у повідомленні.

Вказується, що слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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