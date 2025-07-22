На Київщині затримали чоловіка, який вдарив земляка ножем в спину під час конфлікту
Київ • УНН
У Бучанському районі Київщини 45-річний чоловік вдарив ножем у спину 38-річного під час конфлікту. Потерпілого госпіталізували, а нападнику загрожує до восьми років ув'язнення.
На Київщині між двома чоловіками стався конфлікт, в ході якого один вдарив ножем в спину іншого. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області.
Деталі
Інцидент стався у Бучанському районі. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на одній з вулиць міста Ірпінь знаходиться поранений чоловік.
За даними слідства, під час вживання алкогольних напоїв між двома чоловіками раптово виник конфлікт. 45-річний підозрюваний дістав ніж та вдарив 38-річного постраждалого у спину. Пораненого чоловіка доставили до медичного закладу для надання допомоги.
Зловмиснику після затримання повідомили про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років.
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