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На Київщині затримали чоловіка, який вдарив земляка ножем в спину під час конфлікту

Київ • УНН

 • 338 перегляди

У Бучанському районі Київщини 45-річний чоловік вдарив ножем у спину 38-річного під час конфлікту. Потерпілого госпіталізували, а нападнику загрожує до восьми років ув'язнення.

На Київщині затримали чоловіка, який вдарив земляка ножем в спину під час конфлікту

На Київщині між двома чоловіками стався конфлікт, в ході якого один вдарив ножем в спину іншого. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Інцидент стався у Бучанському районі. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на одній з вулиць міста Ірпінь знаходиться поранений чоловік.

За даними слідства, під час вживання алкогольних напоїв між двома чоловіками раптово виник конфлікт. 45-річний підозрюваний дістав ніж та вдарив 38-річного постраждалого у спину. Пораненого чоловіка доставили до медичного закладу для надання допомоги.

Зловмиснику після затримання повідомили про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років.

Нагадаємо

У Тернопільській області 53-річна жінка облила бензином та підпалила 37-річну суперницю через ревнощі. Зловмисниці загрожує до 15 років ув'язнення за замах на вбивство, а у потерпілої діагностовано 90% опіків тіла.

Євген Устименко

Євген Устименко

Кримінал та НПКиївщина
Тернопільська область
Київська область
Україна
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