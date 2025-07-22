На Киевщине задержали мужчину, который ударил земляка ножом в спину во время конфликта
Киев • УНН
В Бучанском районе Киевской области 45-летний мужчина ударил ножом в спину 38-летнего во время конфликта. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшему грозит до восьми лет заключения.
В Киевской области между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один ударил ножом в спину другого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Инцидент произошел в Бучанском районе. Правоохранители получили сообщение о том, что на одной из улиц города Ирпень находится раненый мужчина.
По данным следствия, во время употребления алкогольных напитков между двумя мужчинами внезапно возник конфликт. 45-летний подозреваемый достал нож и ударил 38-летнего пострадавшего в спину. Раненого мужчину доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Злоумышленнику после задержания сообщили о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
Напомним
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