На Киевщине задержали мужчину, который ударил земляка ножом в спину во время конфликта

В Киевской области между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один ударил ножом в спину другого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Инцидент произошел в Бучанском районе. Правоохранители получили сообщение о том, что на одной из улиц города Ирпень находится раненый мужчина.

По данным следствия, во время употребления алкогольных напитков между двумя мужчинами внезапно возник конфликт. 45-летний подозреваемый достал нож и ударил 38-летнего пострадавшего в спину. Раненого мужчину доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Злоумышленнику после задержания сообщили о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним

В Тернопольской области 53-летняя женщина облила бензином и подожгла 37-летнюю соперницу из-за ревности. Злоумышленнице грозит до 15 лет заключения за покушение на убийство, а у потерпевшей диагностировано 90% ожогов тела.