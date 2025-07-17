На Тернопільщині жінку облили бензином і підпалили через ревнощі, поліція затримала підозрювану

У Тернопільській області жінка облила бензином і підпалила свою суперницю. Тепер їй загрожу до 15 років позбавлення волі, пише УНН з посиланням на поліцію Тернопільської області.

У середу, 16 липня, близько 23 години до співробітників відділу поліції №1 міста Бережани надійшло повідомлення про те, що у полі поблизу села Посухів виявлено у важкому стані обгорілу 37-річну місцеву жительку. Жінку негайно доправили до лікарні. Медики діагностували у неї близько 90% термічних опіків тіла - повідомили в поліції.

Правоохоронці виїхали на місце події. Вони встановили, що потерпілу облила бензином та підпалила під час конфлікту 53-річна жителька Бережан. Зловмисницю затримали відповідно до статті 208 КПК України. За попередніми даними, між жінками виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантці справи про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу. Наразі триває досудове розслідування, підозрюваній обирають запобіжний захід. Їх загрожує до 15 років позбавлення волі.

Доповнення

На Одещині затримали 22-річного чоловіка, який намагався підпалити будівлю ТЦК, кинувши саморобний пристрій із займистою рідиною. Ємність не розгорілася, ніхто не постраждав, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

В Одесі викрито матір з 13-річною донькою, які за вказівкою російських спецслужб підпалювали об'єкти Укрзалізниці та військовий транспорт. Жінка затримана, дівчина передана органам опіки.