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В Тернопольской области женщину облили бензином и подожгли из-за ревности, полиция задержала подозреваемую

Киев • УНН

 • 3168 просмотра

В Тернопольской области 53-летняя женщина облила бензином и подожгла 37-летнюю соперницу из-за ревности. Потерпевшая получила 90% ожогов тела, подозреваемой грозит до 15 лет заключения за покушение на убийство.

В Тернопольской области женщину облили бензином и подожгли из-за ревности, полиция задержала подозреваемую

В Тернопольской области женщина облила бензином и подожгла свою соперницу. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы, пишет УНН со ссылкой на полицию Тернопольской области.

В среду, 16 июля, около 23 часов в сотрудники отдела полиции №1 города Бережаны поступило сообщение о том, что в поле вблизи села Посухов обнаружена в тяжелом состоянии обгоревшая 37-летняя местная жительница. Женщину немедленно доставили в больницу. Медики диагностировали у нее около 90% термических ожогов тела

- сообщили в полиции.

Правоохранители выехали на место происшествия. Они установили, что потерпевшую облила бензином и подожгла во время конфликта 53-летняя жительница Бережан. Злоумышленницу задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины. По предварительным данным, между женщинами возник конфликт на почве ревности.

Решается вопрос о сообщении фигурантке дела о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Сейчас продолжается досудебное расследование, подозреваемой избирают меру пресечения. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Дополнение

В Одесской области задержали 22-летнего мужчину, который пытался поджечь здание ТЦК, бросив самодельное устройство с воспламеняющейся жидкостью. Емкость не разгорелась, никто не пострадал, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

В Одессе разоблачены мать с 13-летней дочерью, которые по указанию российских спецслужб поджигали объекты Укрзализныци и военный транспорт. Женщина задержана, девушка передана органам опеки.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Тернопольская область
Одесская область
Украинская железная дорога
Одесса
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