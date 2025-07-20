Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим

У Києва 27-річний чоловік завдав удару ножем 28-річному відвідувачу торгівельно-розважального центру під час конфлікту, після чого потерпілого госпіталізували у тяжкому стані. Нападником виявився колишній військовослужбовець, повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.

Деталі

Чоловік, який здійснив напад на відвідувача ТРЦ в Голосіївському районі і завдав йому удару ножем є колишнім військовослужбовцем. Правоохоронці затримали 27-річного чоловіка. 28-річний потерпілий був госпіталізований у тяжкому стані. Справу кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

Повідомлення про поранення місцевого мешканця у приміщенні ТРЦ надійшло до поліції сьогодні близько 12:00. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого один з учасників ножем вдарив іншого в ногу. 28-річного потерпілого медики госпіталізували до лікарні у тяжкому стані - йдеться у дописі.

Правоохоронці повідомили, що нападника затримали, а за фактом нападу "розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство".

Доповнення

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