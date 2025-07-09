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Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
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11:55 • 3178 перегляди
Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
09:54 • 24931 перегляди
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
09:36 • 32503 перегляди
Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"
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07:10 • 55827 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
9 липня, 05:59 • 83977 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
Ексклюзив
9 липня, 05:26 • 174114 перегляди
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
9 липня, 03:42 • 141034 перегляди
Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі
8 липня, 17:10 • 181678 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 120038 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 223067 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
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