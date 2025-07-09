Чоловік влаштував стрілянину в людному центрі Дніпра і отримав підозру

У Дніпрі слідчі повідомили про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в центрі міста, у людному місці, неподалік великої кількості перехожих, повідомили у ГУНП в Дніпропетровській області у середу, пише УНН.

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Інцидент стався ще 22 червня. "На перехресті вулиць Святослава Хороброго та Воскресенської виник конфлікт між двома водіями. Під час суперечки один із чоловіків дістав предмет, схожий на травматичну зброю та здійснив постріл, поранивши опонента", - розповіли у поліції.

Після скоєного нападник, як зазначається, залишив місце події.

Правоохоронці особу зловмисника встановили. "Ним виявився 38-річний мешканець Дніпра", - вказали у поліції.

"7 липня слідчі повідомили чоловіку про підозру", - зазначили у поліції.

Як вказано, підозру повідомили за фактом хуліганства із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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