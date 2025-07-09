Чоловік влаштував стрілянину в людному центрі Дніпра і отримав підозру

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
05:59 • 3162 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
Ексклюзив
05:26 • 30338 перегляди
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
04:00 • 71948 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення
03:42 • 80219 перегляди
Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі
8 липня, 17:10 • 99442 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 100558 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 145770 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 166001 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 12:25 • 81249 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Ексклюзив
8 липня, 11:24 • 62041 перегляди
Чотири місяці без маркетингу на фармринку: нардеп Дмитрієва пояснила, чому досі не узгоджені нові правила
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
56%
743мм
Популярнi новини
У Київській області працює ППО, зафіксовані ворожі безпілотники - ОВА 8 липня, 20:41 • 38310 перегляди
Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ8 липня, 20:57 • 24544 перегляди
Повітряні сили попередили про велику кількість дронів рф8 липня, 21:30 • 49130 перегляди
В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К9 липня, 00:13 • 41028 перегляди
На Дніпропетровщині роками незаконно засівали танковий полігон: судитимуть посадовця01:16 • 7190 перегляди
Публікації
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
Ексклюзив
05:26 • 30356 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення04:00 • 71960 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 145775 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 119379 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 166006 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Італія
Китай
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 185798 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 371219 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 205282 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 317754 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 336284 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Starlink
MIM-104 Patriot
Дія (сервіс)
Facebook

Чоловік влаштував стрілянину в людному центрі Дніпра і отримав підозру

Київ • УНН

 • 125 перегляди

У Дніпрі слідчі повідомили про підозру 38-річному чоловіку, який 22 червня поранив опонента пострілом з травматичної зброї під час конфлікту на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Воскресенської. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням зброї, що передбачає до 7 років позбавлення волі.

Чоловік влаштував стрілянину в людному центрі Дніпра і отримав підозру

У Дніпрі слідчі повідомили про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в центрі міста, у людному місці, неподалік великої кількості перехожих, повідомили у ГУНП в Дніпропетровській області у середу, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався ще 22 червня. "На перехресті вулиць Святослава Хороброго та Воскресенської виник конфлікт між двома водіями. Під час суперечки один із чоловіків дістав предмет, схожий на травматичну зброю та здійснив постріл, поранивши опонента", - розповіли у поліції.

Після скоєного нападник, як зазначається, залишив місце події.

Правоохоронці особу зловмисника встановили. "Ним виявився 38-річний мешканець Дніпра", - вказали у поліції.

"7 липня слідчі повідомили чоловіку про підозру", - зазначили у поліції.

Як вказано, підозру повідомили за фактом хуліганства із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

У Києві невідомий застрелив чоловіка посеред вулиці в авто: стрілка шукають08.07.25, 08:19 • 11116 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Дніпро (місто)
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9