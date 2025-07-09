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Мужчина устроил стрельбу в людном центре Днепра и получил подозрение

Киев • УНН

 • 81 просмотра

В Днепре следователи сообщили о подозрении 38-летнему мужчине, который 22 июня ранил оппонента выстрелом из травматического оружия во время конфликта на перекрестке улиц Святослава Храброго и Воскресенской. Ему инкриминируют хулиганство с применением оружия, что предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Мужчина устроил стрельбу в людном центре Днепра и получил подозрение

В Днепре следователи сообщили о подозрении мужчине, который устроил стрельбу в центре города, в людном месте, недалеко от большого количества прохожих, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области в среду, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел еще 22 июня. "На перекрестке улиц Святослава Храброго и Воскресенской возник конфликт между двумя водителями. Во время спора один из мужчин достал предмет, похожий на травматическое оружие, и произвел выстрел, ранив оппонента", - рассказали в полиции.

После содеянного нападавший, как отмечается, покинул место происшествия.

Правоохранители личность злоумышленника установили. "Им оказался 38-летний житель Днепра", - указали в полиции.

"7 июля следователи сообщили мужчине о подозрении", - отметили в полиции.

Как указано, подозрение сообщили по факту хулиганства с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В Киеве неизвестный застрелил мужчину посреди улицы в авто: стрелка ищут08.07.25, 08:19 • 11115 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Днепр
Украина
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