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Тяжело ранил ножом подростка в Донецкой области: задержан житель прифронтового Краматорска

Киев • УНН

 • 166 просмотра

В Краматорске задержан 63-летний мужчина, ранивший ножом 15-летнего парня. Пострадавший подросток находится в больнице с проникающим ранением живота.

Тяжело ранил ножом подростка в Донецкой области: задержан житель прифронтового Краматорска

Полицейские задержали жителя прифронтового Краматорска, который тяжело ранил ножом 15-летнего парня. Об этом сообщает полиция Донецкой области, пишет УНН.

Мужчина набросился с ножом на двух подростков, которые находились на лестничном марше 14 этажа многоэтажного дома. Причиной конфликта стало то, что они якобы громко себя ведут. Один из парней получил проникающее ранение в живот с повреждением внутренних органов

- говорится в сообщении.

Отмечается, что после содеянного злоумышленник сбежал в свою квартиру, оставив раненого без помощи.

Сейчас ребенок находится в больнице, а 63-летний нападавший – под стражей.

Фигуранту объявлено подозрение в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Мужчина устроил стрельбу в людном центре Днепра и получил подозрение09.07.25, 09:23 • 1320 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Донецкая область
Краматорск
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