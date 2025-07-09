Тяжело ранил ножом подростка в Донецкой области: задержан житель прифронтового Краматорска

Полицейские задержали жителя прифронтового Краматорска, который тяжело ранил ножом 15-летнего парня. Об этом сообщает полиция Донецкой области, пишет УНН.

Мужчина набросился с ножом на двух подростков, которые находились на лестничном марше 14 этажа многоэтажного дома. Причиной конфликта стало то, что они якобы громко себя ведут. Один из парней получил проникающее ранение в живот с повреждением внутренних органов - говорится в сообщении.

Отмечается, что после содеянного злоумышленник сбежал в свою квартиру, оставив раненого без помощи.

Сейчас ребенок находится в больнице, а 63-летний нападавший – под стражей.

Фигуранту объявлено подозрение в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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