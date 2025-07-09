Тяжело ранил ножом подростка в Донецкой области: задержан житель прифронтового Краматорска
Киев • УНН
В Краматорске задержан 63-летний мужчина, ранивший ножом 15-летнего парня. Пострадавший подросток находится в больнице с проникающим ранением живота.
Полицейские задержали жителя прифронтового Краматорска, который тяжело ранил ножом 15-летнего парня. Об этом сообщает полиция Донецкой области, пишет УНН.
Мужчина набросился с ножом на двух подростков, которые находились на лестничном марше 14 этажа многоэтажного дома. Причиной конфликта стало то, что они якобы громко себя ведут. Один из парней получил проникающее ранение в живот с повреждением внутренних органов
Отмечается, что после содеянного злоумышленник сбежал в свою квартиру, оставив раненого без помощи.
Сейчас ребенок находится в больнице, а 63-летний нападавший – под стражей.
Фигуранту объявлено подозрение в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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