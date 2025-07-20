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Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным
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Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным
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Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным

Киев • УНН

 • 2118 просмотра

В Киеве 27-летний мужчина, бывший военнослужащий, нанес ножевое ранение 28-летнему посетителю ТРЦ. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, нападавший задержан.

Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным

В Киеве 27-летний мужчина нанес ножевое ранение 28-летнему посетителю торгово-развлекательного центра во время конфликта, после чего пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападавшим оказался бывший военнослужащий, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Детали

Мужчина, совершивший нападение на посетителя ТРЦ в Голосеевском районе и нанесший ему ножевое ранение, является бывшим военнослужащим. Правоохранители задержали 27-летнего мужчину. 28-летний пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Дело квалифицировано как покушение на умышленное убийство.

Сообщение о ранении местного жителя в помещении ТРЦ поступило в полицию сегодня около 12:00. Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, во время которого один из участников ножом ударил другого в ногу. 28-летнего пострадавшего медики госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии

- говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что нападавшего задержали, а по факту нападения "начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство".

Дополнение

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области во время выезда на вызов по поводу домашнего насилия 41-летний мужчина бросил боевую гранату в сторону правоохранителей. В результате взрыва пострадали пятеро полицейских, сам злоумышленник погиб.

В Краматорске задержан 63-летний мужчина, ранивший ножом 15-летнего парня. Пострадавший подросток находится в больнице с проникающим ранением живота.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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