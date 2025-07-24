Покушение на убийство: на Киевщине мужчина напал на знакомого с ножом

В Броварах (Киевская область) местный житель во время ссоры нанес другому мужчине ножевое ранение. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, информирует УНН со ссылкой на сообщение Отдела коммуникации полиции Киевской области.

Детали

Отмечается, что в полицию о происшествии сообщила жена пострадавшего. Правоохранители установили, что во время конфликта 39-летний злоумышленник неожиданно нанес удар мужчине ножом в область шеи, после чего скрылся. 47-летнему потерпевшему была оказана медицинская помощь и он был госпитализирован.

Проведенными розыскными мероприятиями сотрудники полиции обнаружили подозреваемого неподалеку от места совершения преступления. Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания - говорится в сообщении.

Указывается, что следователи под процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по факту покушения на убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

На днях в Бучанском районе Киевской области между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один ударил ножом в спину другого. Потерпевшего госпитализировали, а нападавшему грозит до восьми лет заключения.

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