Пьяный мужчина с ножом бросался на подростков в Херсоне: его задержали
Киев • УНН
В Херсоне мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал ножом подросткам. Ему помешал неравнодушный прохожий до прибытия полиции.
В Херсоне мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросался с ножом на подростков в результате конфликта, полицейские поместили мужчину в изолятор временного содержания, сообщили в субботу в ГУНП в Херсонской области, пишет УНН.
Детали
Вчера около 14 часов в Херсонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Независимости неизвестный в состоянии алкогольного опьянения бросается с ножом на прохожих.
На месте правоохранители выяснили, что у 51-летнего местного жителя возник конфликт с группой подростков. Во время инцидента мужчина выхватил нож и начал угрожать им. В частности, он пытался причинить телесные повреждения 15-летнему парню.
Это увидел неравнодушный херсонец, который находился неподалеку. Он обезвредил агрессивно настроенного мужчину до прибытия полицейских. Таким образом удалось предотвратить трагедию и травмирование детей.
Как отмечается, злоумышленника правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, нож изъяли. Сейчас мужчина находится в условиях изолятора временного содержания. По факту его противоправных действий следователи начали производство по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.
В рамках расследования запланировано сообщение фигуранту о подозрении и избрание ему меры пресечения.
Покушение на убийство: на Киевщине мужчина напал на знакомого с ножом24.07.25, 06:25 • 7638 просмотров