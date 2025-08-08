$41.610.07
7 серпня, 21:06
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
Публікації
Ексклюзиви
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію

Київ • УНН

 • 2948 перегляди

МЗС України заявило, що напад росії на Грузію у 2008 році був першим кроком у зміні кордонів та підриві стабільності в регіоні. Ця агресія призвела до окупації 20% грузинської території та вимушеного переселення понад 200 тисяч осіб.

Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію

Напад росії на Грузію 2008 року став першим масштабним проявом нової імперської політики кремля, який подав чіткий сигнал про своє прагнення силою змінювати кордони та підривати стабільність у регіоні. Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку із 17-ми роковинами від початку збройної агресії Російської Федерації проти Грузії, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, подальша агресія проти України стала прямим продовженням цієї політики.

17 років тому російська федерація грубо порушила норми міжнародного права, здійснивши акт збройної агресії проти суверенної держави - Грузії. Внаслідок цієї агресії близько 20% території Грузії опинилося під незаконним контролем російських окупаційних військ. Понад 200 тисяч громадян Грузії були змушені покинути свої домівки, ставши внутрішньо переміщеними особами у власній країні

- зазначається у заяві.

Також вказується, що сьогодні гуманітарна ситуація на окупованих росією територіях Грузії погіршується: країна-агресор не лише обмежує свободу пересування у зоні окупації, але й активно застосовує незаконні затримання та арешти мирних мешканців цих регіонів.

Україна непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Грузії у її міжнародно визнаних кордонах, рішуче засуджує загарбницьку політику кремля та не визнає так званої "незалежності" окупованих Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія

- наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Там додали, що росія має вивести свої війська з суверенної території Грузії відповідно до угоди про припинення вогню від 2008 року та скасувати визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії як "незалежних держав".

"Ми переконані, що лише завдяки консолідованим зусиллям міжнародної спільноти, неухильному дотриманню міжнародного права та запровадженню жорстких санкцій можливо змусити росію залишити окуповані території України і Грузії та притягнути російських військових злочинців до найсуворішої відповідальності", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо

Напередодні у Тбілісі кілька тисяч людей приєдналися до ходи з нагоди 17-ї річниці початку російсько-грузинської війни. Марш стартував із площі Героїв, де встановлено монумент загиблим за територіальну цілісність та свободу країни.

Довідково

Серпнева війна 2008 року між росією та Грузією тривала п'ять днів. З грузинської сторони загинули 408 осіб, включаючи 170 військовослужбовців, 14 поліцейських та 224 мирних мешканців. Поранення отримали понад 2 200 осіб, із них понад тисячу – військові.

Внаслідок конфлікту близько 26 тисяч жителів грузинських сіл були змушені залишити свої будинки. З урахуванням біженців з Абхазії у 1990-х роках, загальна кількість вимушено переміщених осіб у Грузії перевищила 263 тисячі осіб.

Вадим Хлюдзинський

