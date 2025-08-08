Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию

Нападение России на Грузию в 2008 году стало первым масштабным проявлением новой имперской политики Кремля, который подал четкий сигнал о своем стремлении силой менять границы и подрывать стабильность в регионе. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с 17-й годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии, сообщает УНН.

Отмечается, что дальнейшая агрессия против Украины стала прямым продолжением этой политики.

17 лет назад Российская Федерация грубо нарушила нормы международного права, совершив акт вооруженной агрессии против суверенного государства - Грузии. В результате этой агрессии около 20% территории Грузии оказалось под незаконным контролем российских оккупационных войск. Более 200 тысяч граждан Грузии были вынуждены покинуть свои дома, став внутренне перемещенными лицами в собственной стране - отмечается в заявлении.

Также указывается, что сегодня гуманитарная ситуация на оккупированных Россией территориях Грузии ухудшается: страна-агрессор не только ограничивает свободу передвижения в зоне оккупации, но и активно применяет незаконные задержания и аресты мирных жителей этих регионов.

Украина непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, решительно осуждает захватническую политику Кремля и не признает так называемой "независимости" оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии как "независимых государств".

"Мы убеждены, что только благодаря консолидированным усилиям международного сообщества, неукоснительному соблюдению международного права и введению жестких санкций возможно заставить Россию покинуть оккупированные территории Украины и Грузии и привлечь российских военных преступников к строжайшей ответственности", - подчеркнули в МИД.

Накануне в Тбилиси несколько тысяч человек присоединились к шествию по случаю 17-й годовщины начала российско-грузинской войны. Марш стартовал с площади Героев, где установлен монумент погибшим за территориальную целостность и свободу страны.

Августовская война 2008 года между Россией и Грузией длилась пять дней. С грузинской стороны погибли 408 человек, включая 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя. Ранения получили более 2 200 человек, из них более тысячи – военные.

В результате конфликта около 26 тысяч жителей грузинских сел были вынуждены покинуть свои дома. С учетом беженцев из Абхазии в 1990-х годах, общее количество вынужденно перемещенных лиц в Грузии превысило 263 тысячи человек.

