7 августа, 21:06 • 7102 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 57574 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 52141 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 111798 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 111358 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 95790 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 145829 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 74870 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 47587 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 46350 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию

Киев • УНН

 • 706 просмотра

МИД Украины заявил, что нападение россии на Грузию в 2008 году было первым шагом в изменении границ и подрыве стабильности в регионе. Эта агрессия привела к оккупации 20% грузинской территории и вынужденному переселению более 200 тысяч человек.

Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию

Нападение России на Грузию в 2008 году стало первым масштабным проявлением новой имперской политики Кремля, который подал четкий сигнал о своем стремлении силой менять границы и подрывать стабильность в регионе. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с 17-й годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что дальнейшая агрессия против Украины стала прямым продолжением этой политики.

17 лет назад Российская Федерация грубо нарушила нормы международного права, совершив акт вооруженной агрессии против суверенного государства - Грузии. В результате этой агрессии около 20% территории Грузии оказалось под незаконным контролем российских оккупационных войск. Более 200 тысяч граждан Грузии были вынуждены покинуть свои дома, став внутренне перемещенными лицами в собственной стране

- отмечается в заявлении.

Также указывается, что сегодня гуманитарная ситуация на оккупированных Россией территориях Грузии ухудшается: страна-агрессор не только ограничивает свободу передвижения в зоне оккупации, но и активно применяет незаконные задержания и аресты мирных жителей этих регионов.

Украина непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, решительно осуждает захватническую политику Кремля и не признает так называемой "независимости" оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия

- подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

"Как мы можем это обсуждать на переговорах с Украиной?" В кремле прокомментировали запрет на вступление Грузии и Молдовы в НАТО28.05.25, 14:39 • 3095 просмотров

Там добавили, что Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии как "независимых государств".

"Мы убеждены, что только благодаря консолидированным усилиям международного сообщества, неукоснительному соблюдению международного права и введению жестких санкций возможно заставить Россию покинуть оккупированные территории Украины и Грузии и привлечь российских военных преступников к строжайшей ответственности", - подчеркнули в МИД.

Напомним

Накануне в Тбилиси несколько тысяч человек присоединились к шествию по случаю 17-й годовщины начала российско-грузинской войны. Марш стартовал с площади Героев, где установлен монумент погибшим за территориальную целостность и свободу страны.

Справка

Августовская война 2008 года между Россией и Грузией длилась пять дней. С грузинской стороны погибли 408 человек, включая 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя. Ранения получили более 2 200 человек, из них более тысячи – военные.

В результате конфликта около 26 тысяч жителей грузинских сел были вынуждены покинуть свои дома. С учетом беженцев из Абхазии в 1990-х годах, общее количество вынужденно перемещенных лиц в Грузии превысило 263 тысячи человек.

Президент Грузии заявил, что Запад пытается "силой сменить власть" в его стране, а выиграть может россия31.05.25, 15:14 • 4182 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
НАТО
Организация Объединенных Наций
Тбилиси
Украина
Грузия