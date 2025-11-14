Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про успішне збиття 14 російських ракет, включаючи аеробалістичні та балістичні, та застосування "довгих нептунів" по російській території. Дипломатам доручено інформувати партнерів про російські атаки на житлові райони Києва та енергетичні об'єкти.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка, зокрема, щодо роботи Patriot та іншої ППО проти ворожих ракет цієї ночі і "довгих нептунів" по цілях на російській території, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні була доповідь Головкома та вже кілька доповідей командувача Повітряних сил", - вказав Зеленський у соцмережах.
Перше: спрацювали наші "петріоти" та ще деякі інші системи, і є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет. Зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО – системами, що здатні збивати балістику
З його слів, "друге: доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, вибрані мішені". "росія продовжує терор проти українських міст, саме проти мирної інфраструктури, і ключовими мішенями для росії цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні об’єкти", - зазначив Глава держави.
Третє: цієї ночі наші воїни успішно застосували "довгі нептуни" по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати
Він висловив вдячність "кожному, хто працює на нашу ракетну програму і дає Україні цю влучність і далекобійність". "Слава Україні!" - наголосив Президент.
