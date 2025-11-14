Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка, зокрема, щодо роботи Patriot та іншої ППО проти ворожих ракет цієї ночі і "довгих нептунів" по цілях на російській території, пише УНН.

"Сьогодні була доповідь Головкома та вже кілька доповідей командувача Повітряних сил", - вказав Зеленський у соцмережах.

Перше: спрацювали наші "петріоти" та ще деякі інші системи, і є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет. Зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО – системами, що здатні збивати балістику