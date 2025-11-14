Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко, в частности, относительно работы Patriot и другой ПВО против вражеских ракет этой ночью и "длинных нептунов" по целям на российской территории, пишет УНН.

"Сегодня был доклад Главкома и уже несколько докладов командующего Воздушными силами", - указал Зеленский в соцсетях.

Первое: сработали наши "патриоты" и еще некоторые другие системы, и за эту ночь обезврежено 14 российских ракет. В частности, сбиты две аэробаллистические и шесть баллистических российских ракет. И мы будем в дальнейшем укреплять этот компонент нашей ПВО – системами, способными сбивать баллистику