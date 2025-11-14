Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил об успешном сбитии 14 российских ракет, включая аэробаллистические и баллистические, и применении «длинных нептунов» по российской территории. Дипломатам поручено информировать партнеров о российских атаках на жилые районы Киева и энергетические объекты.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко, в частности, относительно работы Patriot и другой ПВО против вражеских ракет этой ночью и "длинных нептунов" по целям на российской территории, пишет УНН.
Детали
"Сегодня был доклад Главкома и уже несколько докладов командующего Воздушными силами", - указал Зеленский в соцсетях.
Первое: сработали наши "патриоты" и еще некоторые другие системы, и за эту ночь обезврежено 14 российских ракет. В частности, сбиты две аэробаллистические и шесть баллистических российских ракет. И мы будем в дальнейшем укреплять этот компонент нашей ПВО – системами, способными сбивать баллистику
По его словам, "второе: поручил дипломатам максимально информировать партнеров о российских атаках, характере этих атак, выбранных мишенях". "россия продолжает террор против украинских городов, именно против мирной инфраструктуры, и ключевыми мишенями для россии этой ночью были жилые районы в Киеве и энергетические объекты", - отметил Глава государства.
Третье: этой ночью наши воины успешно применили "длинные нептуны" по определенным целям на российской территории, и это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты
Он выразил благодарность "каждому, кто работает на нашу ракетную программу и дает Украине эту точность и дальнобойность". "Слава Украине!" - подчеркнул Президент.
