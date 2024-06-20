Парламентська ТСК перевірить фортифікації на кордоні з білоруссю: нардеп розповів подробиці

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з питань використання коштів держбюджету України, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, перевірить будівництво фортифікацій на кордоні з білоруссю. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови ТСК, народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк, передає УНН.

"У наших планах здійснювати перевірку фортифікації, які будувалися на кордонах з державою білорусь. Це Волинська, Рівненська, Житомирська Київська області. І там далі пішла Сумська. Тобто ми там теж будемо перевіряти", – каже Цимбалюк.

Найближчим часом, за його словами, члени ТСК поспілкуються з начальником Харківської ОВА щодо фортифікацій на Харківщині – це один з регіонів, де є зауваження до будівництва фортифікацій, і у зв'язку з чим парламент і створив ТСК.

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"Те, що наявне, у нас не тільки Харківщина, тривожні сигнали є у нас з інших областей. І наше завдання перевірити ту інформацію і встановити істину. Де вона підтверджується, тоді жорстко реагувати, а де це неточна інформація, її спростувати.Тому що дуже чутлива тема, і ми прекрасно усвідомлюємо, що більшість цих матеріалів мають ступінь обмеженої державної таємниці. Щоб цю інформацію, яку озвучують члени ТСК, не була використана ворогом", – зазначив Цимбалюк.

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Він зауважив, що перша лінія фортифікацій будувалась військовими, а друга, третя – цивільними підрядними організаціями, з представниками яких зараз спілкуються депутати.

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"Військові для цього надавали, як вони кажуть, альбоми. Тобто карти і технічну документацію для будівництва цих непростих споруд. Ми плануємо залучати експертів щодо реальної оцінки вартості як матеріалів, де ціна на один будівельний матеріал коливається інколи в рази, так і виконання робіт. Розуміючи про ризики, які все-таки були в тих людей, які виконували ці роботи", – сказав Цимбалюк, додавши, що роботи і на сьогодні продовжуються.

Нагадаємо

Верховна Рада 22 травня проголосувала за постанову про утворення Тимчасової спеціальної комісії щодо використання бюджетних коштів на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотників для Сил оборони. Комісія, серед іншого, має вивчити обставини щодо облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів, виділених на їх облаштування.