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Прорив ворога на Харківщині: ДБР розслідує дії командування 125 бригади

Прорив ворога на Харківщині: ДБР розслідує дії командування 125 бригади

Київ • УНН

 • 24148 перегляди

Прорив ворога на Харківщині: ДБР розслідує дії командування 125 бригади.

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо командування 125 окремої бригади територіальної оборони через прорив ворога на Харківщині. Про це йдеться в ухвалі Ленінського районного суду міста Харкова, передає УНН.

Деталі

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 травня в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківської області вздовж лінії державного кордону України з рф, під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами 125 бригади чисельністю до 1 роти, внаслідок чого ураження противника здійснювалось силами 2 ешелону", - ідеться в ухвалі суду.

Також зазначається, що встановлено, що "командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів, а саме: 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького батальйону", "не організувало належним чином оборону позицій на кордоні" з рф, "що призвело до втрати... позицій, військової техніки та особового складу".

Провадження розпочали за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 425 та ст. 429. Під час досудового розслідування, як вказано, виникла потреба в додатковій інформації, яка перебуває у володінні деяких фігурантів справи. 

У вказаних статтях ідеться про недбале ставлення до військової служби та самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю.

В іншій ухвалі від 22 травня у цій же справі зазначається, що в розслідуванні фігурують 56 військових, зокрема командири взводів, радіотелефоністи, санінструктори, гранатометники, стрільці, снайпери, навідники тощо.

Нагадаємо

Зранку 10 травня росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківському напрямку. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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