Прорив ворога на Харківщині: ДБР розслідує дії командування 125 бригади
Київ • УНН
Прорив ворога на Харківщині: ДБР розслідує дії командування 125 бригади.
Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо командування 125 окремої бригади територіальної оборони через прорив ворога на Харківщині. Про це йдеться в ухвалі Ленінського районного суду міста Харкова, передає УНН.
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"Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 травня в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківської області вздовж лінії державного кордону України з рф, під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами 125 бригади чисельністю до 1 роти, внаслідок чого ураження противника здійснювалось силами 2 ешелону", - ідеться в ухвалі суду.
Також зазначається, що встановлено, що "командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів, а саме: 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького батальйону", "не організувало належним чином оборону позицій на кордоні" з рф, "що призвело до втрати... позицій, військової техніки та особового складу".
Провадження розпочали за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 425 та ст. 429. Під час досудового розслідування, як вказано, виникла потреба в додатковій інформації, яка перебуває у володінні деяких фігурантів справи.
У вказаних статтях ідеться про недбале ставлення до військової служби та самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю.
В іншій ухвалі від 22 травня у цій же справі зазначається, що в розслідуванні фігурують 56 військових, зокрема командири взводів, радіотелефоністи, санінструктори, гранатометники, стрільці, снайпери, навідники тощо.
Нагадаємо
Зранку 10 травня росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківському напрямку.