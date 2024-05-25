Прорыв врага в Харьковской области: ГБР расследует действия командования 125 бригады.

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В ТЦК и полиции отреагировали на драку в Одессе. В центре комплектования отрицают участие их представителей.
Вертолет премьера Армении совершил аварийную посадку
Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку на стадионе Ванадзора из-за плохих погодных условий, когда он направлялся в Ташир.
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
Несмотря на весну и окончание сезона гриппа, в Украине продолжают регистрироваться тяжелые случаи гриппа, требующие госпитализации у детей.
Литва депортировала россиянина из-за угрозы государственной безопасности
Гражданин россии был депортирован из Литвы 24 мая за создание угрозы государственной безопасности.
Удар по центру связи армии рф под Алуштой: появились спутниковые снимки последствий
Спутниковые снимки подтверждают удар по российскому военному объекту связи во временно оккупированном Крыму.
Взрыв ориентировочно на северных окраинах Чернигова - ГВА
На северных окраинах Чернигова, Украина, произошел взрыв, что заставило власти призвать жителей оставаться в укрытиях и избегать съемки и публикации фотографий инцидента.
Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"
Продвижение российских оккупантов в Харьков две недели назад привело к тому, что соотношение военных потерь украинцев к россиянам составило 1:8, что свидетельствует о пренебрежении Путина к человеческой жизни, заявил президент Зеленский.
Всемирный банк готов управлять кредитным фондом G7 для Украины, используя российские активы
Президент Всемирного банка Аджай Банга выразил готовность управлять кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным замороженными российскими активами для невоенных целей, используя опыт Всемирного банка в управлении подобными донорскими фондами.
Оперативная ситуация на Сумском и Черниговском направлениях остается напряженной, но вполне контролируемой - Мисник
Оперативная обстановка остается напряженной, но вполне контролируемой Силами обороны на Сумском и Черниговском направлениях, при этом противник активно применяет диверсионно-разведывательные группы.