Прорыв врага в Харьковской области: ГБР расследует действия командования 125 бригады.

Государственное бюро расследований начало расследование в отношении командования 125 отдельной бригады территориальной обороны из-за прорыва врага на Харьковщине. Об этом говорится в постановлении Ленинского районного суда города Харькова, передает УНН.

Детали

"Досудебным расследованием установлено, что 10 мая в районе населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского района Харьковской области, а также других населенных пунктов Харьковской области вдоль линии государственной границы Украины с рф, во время штурмовых действий противника имели место факты оставления боевых позиций подразделениями 125 бригады численностью до 1 роты, в результате чего поражение противника осуществлялось силами 2 эшелона", - говорится в постановлении суда.

Также отмечается, что установлено, что "командование 125 бригады и подчиненных ей подразделений, а именно: 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады, 172 отдельного стрелкового батальона", "не организовало должным образом оборону позиций на границе" с рф, "что привело к потере... позиций, военной техники и личного состава".

Производство начали по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 425 и ст. 429. Во время досудебного расследования, как указано, возникла потребность в дополнительной информации, которая находится во владении некоторых фигурантов дела.

В указанных статьях речь идет о халатном отношении к военной службе и самовольном оставлении поля боя или отказе действовать оружием.

В другом постановлении от 22 мая по этому же делу отмечается, что в расследовании фигурируют 56 военных, в частности командиры взводов, радиотелефонисты, санинструкторы, гранатометчики, стрелки, снайперы, наводчики и тому подобное.

Напомним

Утром 10 мая россия начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковском направлении.