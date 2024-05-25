Прорыв врага в Харьковской области: ГБР расследует действия командования 125 бригады.

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  121805 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  114760 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  106990 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101242 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  96779 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  158717 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
24 мая 2024, 06:00  •  154036 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку на стадионе Ванадзора из-за плохих погодных условий, когда он направлялся в Ташир.

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Гражданин россии был депортирован из Литвы 24 мая за создание угрозы государственной безопасности.

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Удар по центру связи армии рф под Алуштой: появились спутниковые снимки последствий

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На северных окраинах Чернигова, Украина, произошел взрыв, что заставило власти призвать жителей оставаться в укрытиях и избегать съемки и публикации фотографий инцидента.

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Взрыв ориентировочно на северных окраинах Чернигова - ГВА

Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"

Продвижение российских оккупантов в Харьков две недели назад привело к тому, что соотношение военных потерь украинцев к россиянам составило 1:8, что свидетельствует о пренебрежении Путина к человеческой жизни, заявил президент Зеленский.

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Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"

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Президент Всемирного банка Аджай Банга выразил готовность управлять кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным замороженными российскими активами для невоенных целей, используя опыт Всемирного банка в управлении подобными донорскими фондами.

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Оперативная ситуация на Сумском и Черниговском направлениях остается напряженной, но вполне контролируемой - Мисник

Оперативная обстановка остается напряженной, но вполне контролируемой Силами обороны на Сумском и Черниговском направлениях, при этом противник активно применяет диверсионно-разведывательные группы.

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Оперативная ситуация на Сумском и Черниговском направлениях остается напряженной, но вполне контролируемой - Мисник