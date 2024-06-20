Временная специальная комиссия Верховной Рады по вопросам использования средств госбюджета Украины, направленных на обустройство фортификационных сооружений и инженерных заграждений на линии соприкосновения, проверит строительство фортификаций на границе с беларусью. Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель председателя ВСК, народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цымбалюк, передает УНН.

"В наших планах осуществлять проверку фортификаций, которые строились на границах с государством беларусь. Это Волынская, Ровенская, Житомирская Киевская области. И там дальше пошла Сумская. То есть мы там тоже будем проверять", – говорит Цымбалюк.

В ближайшее время, по его словам, члены ВСК пообщаются с начальником Харьковской ОВА относительно фортификаций на Харьковщине – это один из регионов, где есть замечания к строительству фортификаций, и в связи с чем парламент и создал ВСК.

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"То, что имеется, у нас не только Харьковщина, тревожные сигналы есть у нас из других областей. И наша задача проверить ту информацию и установить истину. Где она подтверждается, тогда жестко реагировать, а где это неточная информация, ее опровергнуть. Потому что очень чувствительная тема, и мы прекрасно осознаем, что большинство этих материалов имеют степень ограниченной государственной тайны. Чтобы эта информация, которую озвучивают члены ВСК, не была использована врагом", - отметил Цымбалюк.

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Он отметил, что первая линия фортификаций строилась военными, а вторая, третья – гражданскими подрядными организациями, с представителями которых сейчас общаются депутаты.

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"Военные для этого предоставляли, как они говорят, альбомы. То есть карты и техническую документацию для строительства этих непростых сооружений. Мы планируем привлекать экспертов по реальной оценке стоимости как материалов, где цена на один строительный материал колеблется иногда в разы, так и выполнения работ. Понимая о рисках, которые все – таки были у тех людей, которые выполняли эти работы", - сказал Цымбалюк, добавив, что работы и на сегодня продолжаются.

Напомним

Верховная Рада 22 мая проголосовала за постановление Об образовании временной специальной комиссии по использованию бюджетных средств на обустройство фортификационных сооружений и инженерных заграждений на линии соприкосновения, а также на изготовление и закупку беспилотников для Сил обороны. Комиссия, среди прочего, должна изучить обстоятельства по обустройству фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.