"Парасолі - обов'язково": циклон Niksala принесе в Україну дощі та похолодання
Київ • УНН
11 листопада циклон Niksala спричинить дощі в більшості областей України. Температура повітря знизиться на заході, півночі та в центрі, на півдні очікується до +17 градусів.
Погоду в Україні у вівторок, 11 листопада, формуватиме циклон Niksala, який принесе дощі, стане прохолодніше, повідомила у понеділок синоптик Наталка Діденко, пише УНН.
Деталі
"Циклон із південного заходу Європи на ім'я Niksala завтра прийде в Україну. Точніше, прискаче, бо ж він - молодий, активний, хоче себе показати. І покаже дощами", - написала Діденко у соцмережах.
З її слів, уже навіть сьогодні ввечері "нічогенькі дощі" з'являться на Вінниччині, півночі Одещини, частині Хмельниччини, Черкащини та у Чернівецькій області.
"А вже завтра, 11-го листопада, впродовж дня дощі йтимуть у більшості областей, разом із циклоном, рух нової дощової погоди - із південного заходу на північний схід України. То ж парасолі завтра - обов'язково!" - наголосили Діденко.
Температура повітря у вівторок, за даними синоптика, знизиться на заході, півночі та в більшості центральних областей, очікується +6...+10 градусів, на сході +10...+13 градусів, у південній частині "весняні" +13...+17 градусів.
У Києві 11-го листопада, з її слів, також дощів побільшає, тепла поменшає, протягом дня у столиці лише +7...+9 градусів.
"Тому завтра одягайтеся тепліше, парасолі чи дощовики, і також десь поруч пігулки від голови чи артеріального тиску, все ж поважний гість до нас завтра - циклон Niksala. Не забувайте, циклон - це коли опади і коли рух повітряної маси проти годинникової стрілки", - підсумувала Діденко.
