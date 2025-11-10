Україну накриє хмарна дощова погода: синоптики дали прогноз на перший день тижня
Київ • УНН
У понеділок, 10 листопада, більшість території України очікує хмарна дощова погода. Температура вдень становитиме 8-13°, на півдні країни 11-16°.
У понеділок, 10 листопада, на більшості території України очікується хмарна дощова погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, в Україні пройдуть невеликі (в західних та північних областях місцями) дощі. Вранці, крім північної частини, туман.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 8-13°; на півдні країни вдень 11-16°
У Києві та області у понеділок буде хмарно, дощитиме. Температура повітря - 10-12°.
