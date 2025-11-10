Украину накроет облачная дождливая погода: синоптики дали прогноз на первый день недели

В понедельник, 10 ноября, на большей части территории Украины ожидается облачная дождливая погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Украине пройдут небольшие (в западных и северных областях местами) дожди. Утром, кроме северной части, туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 8-13°; на юге страны днем 11-16° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно, дождливо. Температура воздуха - 10-12°.

