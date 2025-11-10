ukenru
10:02 • 6770 просмотра
Графики отключений электроэнергии
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание

Киев • УНН

 • 6822 просмотра

11 ноября циклон Niksala вызовет дожди в большинстве областей Украины. Температура воздуха снизится на западе, севере и в центре, на юге ожидается до +17 градусов.

"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание

Погоду в Украине во вторник, 11 ноября, будет формировать циклон Niksala, который принесет дожди, станет прохладнее, сообщила в понедельник синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

"Циклон с юго-запада Европы по имени Niksala завтра придет в Украину. Точнее, прискачет, ведь он - молодой, активный, хочет себя показать. И покажет дождями", - написала Диденко в соцсетях.

По ее словам, уже даже сегодня вечером "неплохие дожди" появятся в Винницкой области, на севере Одесской области, части Хмельницкой области, Черкасской области и в Черновицкой области.

"А уже завтра, 11 ноября, в течение дня дожди будут идти в большинстве областей, вместе с циклоном, движение новой дождливой погоды - с юго-запада на северо-восток Украины. Так что зонты завтра - обязательно!" - подчеркнула Диденко.

Температура воздуха во вторник, по данным синоптика, снизится на западе, севере и в большинстве центральных областей, ожидается +6...+10 градусов, на востоке +10...+13 градусов, в южной части "весенние" +13...+17 градусов.

В Киеве 11 ноября, по ее словам, также дождей станет больше, тепла станет меньше, в течение дня в столице всего +7...+9 градусов.

"Поэтому завтра одевайтесь теплее, зонты или дождевики, и также где-то рядом таблетки от головы или артериального давления, все же важный гость к нам завтра - циклон Niksala. Не забывайте, циклон - это когда осадки и когда движение воздушной массы против часовой стрелки", - подытожила Диденко.

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Дожди в Украине
Черновицкая область
Хмельницкая область
Винницкая область
Черкасская область
Одесская область
Украина
Киев