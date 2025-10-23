Паралімпійців з росії і білорусі відсторонили від Ігор 2026 року - МПК
Київ • УНН
Міжнародний паралімпійський комітет не допустив російських і білоруських паралімпійців до змагань на Паралімпійських іграх 2026 року в Італії.
Деталі
Міжнародний паралімпійський комітет вирішив скасувати часткове відсторонення російських і білоруських спортсменів, запроваджене після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.
Це рішення означало, що паралімпійці з обох країн могли вільно брати участь у Паралімпійських іграх. Однак це могло б відбуватися за умови їх кваліфікації для участі згідно з правилами міжнародних федерацій окремих видів спорту.
У відповідь Україна назвала це рішення ганебним і заявила, що в Міжнародному параолімпійському комітеті "втратили залишки совісті".
Водночас остаточне рішення про допуск спортсменів до кваліфікаційних змагань залишалось за Міжнародними федераціями відповідного виду спорту. Так, федерації біатлону, лижного спорту та сноубордингу, а також федерація парахокею на льоду підтвердили, що російські і білоруські спортсмени не братимуть участь у Іграх наступного року.
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на ГУР повідомляв, що російські та білоруські спортсмени, які відвідували окуповані території України, продовжують брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.