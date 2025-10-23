$41.760.01
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 21125 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом
11:30 • 23008 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 22576 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 35448 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 32197 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 28478 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12603 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
23 октября, 07:25 • 15045 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
23 октября, 07:22 • 16528 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Паралимпийцев из россии и беларуси отстранили от Игр 2026 года - МПК

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Международный паралимпийский комитет не допустил российских и белорусских паралимпийцев к соревнованиям на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

Паралимпийцев из россии и беларуси отстранили от Игр 2026 года - МПК

российских и белорусских паралимпийцев не допустили к соревнованиям на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Международный паралимпийский комитет.

Подробности

Международный паралимпийский комитет решил отменить частичное отстранение российских и белорусских спортсменов, введенное после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году.

Это решение означало, что паралимпийцы из обеих стран могли свободно участвовать в Паралимпийских играх. Однако это могло бы происходить при условии их квалификации для участия согласно правилам международных федераций отдельных видов спорта.

В ответ Украина назвала это решение позорным и заявила, что в Международном паралимпийском комитете "потеряли остатки совести".

В то же время окончательное решение о допуске спортсменов к квалификационным соревнованиям оставалось за Международными федерациями соответствующего вида спорта. Так, федерации биатлона, лыжного спорта и сноубординга, а также федерация парахоккея на льду подтвердили, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Играх следующего года.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на ГУР сообщал, что российские и белорусские спортсмены, посещавшие оккупированные территории Украины, продолжают участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом.

Евгений Устименко

Война в Украине
