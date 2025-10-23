Паралимпийцев из россии и беларуси отстранили от Игр 2026 года - МПК
Киев • УНН
Международный паралимпийский комитет не допустил российских и белорусских паралимпийцев к соревнованиям на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.
Подробности
Международный паралимпийский комитет решил отменить частичное отстранение российских и белорусских спортсменов, введенное после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году.
Это решение означало, что паралимпийцы из обеих стран могли свободно участвовать в Паралимпийских играх. Однако это могло бы происходить при условии их квалификации для участия согласно правилам международных федераций отдельных видов спорта.
В ответ Украина назвала это решение позорным и заявила, что в Международном паралимпийском комитете "потеряли остатки совести".
В то же время окончательное решение о допуске спортсменов к квалификационным соревнованиям оставалось за Международными федерациями соответствующего вида спорта. Так, федерации биатлона, лыжного спорта и сноубординга, а также федерация парахоккея на льду подтвердили, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Играх следующего года.
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на ГУР сообщал, что российские и белорусские спортсмены, посещавшие оккупированные территории Украины, продолжают участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом.