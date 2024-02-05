Організовував заходи на підтримку російського вторгнення в Україну: на Харківщині оголошено підозру посібнику окупантів
Київ • УНН
У Балаклії Харківської області місцевий мешканець співпрацював з російськими представниками під час окупації та організовував масові заходи на підтримку росії, і тепер йому повідомлено про підозру у співпраці з окупантами.
Під час захоплення силами зс рф м. Балаклія у Харківській області, місцевий житель пішов на співпрацю з представниками російських загарбників, та зайняв посаду так званого "директора Балаклейского дома культуры": на цьому поприщі зрадник організовував масові заходи на підтримку російської федерації. Наразі йому заочно повідомлено про підозру, але зрадник переховується від українського слідства на території держави-агресора.
Про це передає УНН із посиланням на телеграм-канал Харківської прокуратури.
Деталі
Прокуратура оголосила підозру колаборанту, який організовував у Балаклії заходи на підтримку окупантів
Слідством встановлено, що під час захоплення м. Балаклія місцевий житель, який до повномасштабного вторгнення працював технічним співробітником у будинку культури, пішов на співпрацю з представниками рф, - добровільно зайняв посаду "директора Балаклейского дома культуры".
Зазначається, що колаборант організовував культурно-масові заходи, під час яких звучали гасла на підтримку "СВО" та російської федерації.
Зокрема, 27 серпня 2022 року він організував, забезпечив усією технікою та особисто брав участь в урочистостях з нагоди святкування річниці заснування міста, на яких представники російської "адміністрації" публічно закликали до підтримки окупації Балаклії військами рф. Також у цей день проводився авто-, мото- та велопробіг з використанням символіки рф.
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Згідно з офіційною інформацією, поплічник російських загарбників зараз переховується від українського слідства на території рф, але вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
Щодо підозри фігуранту, за інформацією прокуратури, санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо
Троє зрадників, які воювали на боці росії на східному фронті, в тому числі снайпер і рецидивіст з російського батальйону "Штурм-З", були засуджені до 15 років позбавлення волі за державну зраду та участь у терористичній діяльності.
Також УНН повідомляв, що у Херсоні затримали колаборантку, яка примусова паспортизувала місцевих "пільговиків", коли місто було контрольоване військами рф.