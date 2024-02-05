Організовував заходи на підтримку російського вторгнення в Україну: на Харківщині оголошено підозру посібнику окупантів

ukenru
19:41 • 38885 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 89874 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 112722 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114825 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229320 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155706 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146305 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132517 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121678 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112851 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.1 м/с
76 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134826 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110569 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52589 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 45719 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47224 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229321 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384719 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440076 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448477 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357937 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 112723 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130322 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124525 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98403 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107685 перегляди
Актуальне
Організовував заходи на підтримку російського вторгнення в Україну: на Харківщині оголошено підозру посібнику окупантів

Організовував заходи на підтримку російського вторгнення в Україну: на Харківщині оголошено підозру посібнику окупантів

Київ • УНН

 • 21580 перегляди

У Балаклії Харківської області місцевий мешканець співпрацював з російськими представниками під час окупації та організовував масові заходи на підтримку росії, і тепер йому повідомлено про підозру у співпраці з окупантами.

Під час захоплення силами зс рф м. Балаклія у Харківській області, місцевий житель пішов на співпрацю з представниками російських загарбників, та зайняв посаду так званого "директора Балаклейского дома культуры": на цьому поприщі зрадник організовував масові заходи на підтримку російської федерації. Наразі йому заочно повідомлено про підозру, але зрадник переховується від українського слідства на території держави-агресора.

Про це передає УНН із посиланням на телеграм-канал Харківської прокуратури.

Деталі

Прокуратура оголосила підозру колаборанту, який організовував у Балаклії заходи на підтримку окупантів 

 - ідеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що під час захоплення м. Балаклія місцевий житель, який до повномасштабного вторгнення працював технічним співробітником у будинку культури, пішов на співпрацю з представниками рф, - добровільно зайняв посаду "директора Балаклейского дома культуры".

Зазначається, що колаборант організовував культурно-масові заходи, під час яких звучали гасла на підтримку "СВО" та російської федерації.

Image

Зокрема, 27 серпня 2022 року він організував, забезпечив усією технікою та особисто брав участь в урочистостях з нагоди святкування річниці заснування міста, на яких представники російської "адміністрації" публічно закликали до підтримки окупації Балаклії військами рф. Також у цей день проводився авто-, мото- та велопробіг з використанням символіки рф.

Очолював фейкове "лесное хозяйство" на базі українського підприємства: засуджено колаборанта, який "хозяйнював" в окупованому Куп’янську31.01.24, 14:44 • 24907 переглядiв

Згідно з офіційною інформацією, поплічник російських загарбників зараз переховується від українського слідства на території рф, але вирішується питання щодо оголошення його у розшук. 

Щодо підозри фігуранту, за інформацією прокуратури, санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо

Троє зрадників, які воювали на боці росії на східному фронті, в тому числі снайпер і рецидивіст з російського батальйону "Штурм-З", були засуджені до 15 років позбавлення волі за державну зраду та участь у терористичній діяльності.

Також УНН повідомляв, що у Херсоні затримали колаборантку, яка примусова паспортизувала місцевих "пільговиків", коли місто було контрольоване військами рф.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
balakliiaБалаклія
ukrainaУкраїна
khersonХерсон
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,392.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.60