Организовывал мероприятия в поддержку российского вторжения в Украину: на Харьковщине объявлено подозрение пособнику оккупантов

Во время захвата силами вс рф г. Балаклея в Харьковской области. Балаклея в Харьковской области, местный житель пошел на сотрудничество с представителями российских захватчиков, и занял должность так называемого "директора Балаклейского дома культуры": на этом поприще предатель организовывал массовые мероприятия в поддержку российской федерации. Сейчас ему заочно сообщено о подозрении, но предатель скрывается от украинского следствия на территории государства-агрессора.

Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Харьковской прокуратуры.

Детали

Прокуратура объявила подозрение коллаборационисту, который организовывал в Балаклее мероприятия в поддержку оккупантов - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что во время захвата г. Балаклея местный житель, который до полномасштабного вторжения работал техническим сотрудником в доме культуры, пошел на сотрудничество с представителями рф, - добровольно занял должность "директора Балаклейского дома культуры".

Отмечается, что коллаборационист организовывал культурно-массовые мероприятия, во время которых звучали лозунги в поддержку "СВО" и российской федерации.

В частности, 27 августа 2022 года он организовал, обеспечил всей техникой и лично участвовал в торжествах по случаю празднования годовщины основания города, на которых представители российской "администрации" публично призывали к поддержке оккупации Балаклеи войсками рф. Также в этот день проводился авто-, мото- и велопробег с использованием символики рф.

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Согласно официальной информации, пособник российских захватчиков сейчас скрывается от украинского следствия на территории рф, но решается вопрос об объявлении его в розыск.

По подозрению фигуранту, по информации прокуратуры, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним,

Трое предателей, воевавших на стороне России на восточном фронте, в том числе снайпер и рецидивист из российского батальона "Штурм-З", были приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористической деятельности.

Также УНН сообщал, что в Херсоне задержали коллаборационистку, которая принудительно паспортизировала местных "льготников", когда город был контролируемым войсками рф.