Организовывал мероприятия в поддержку российского вторжения в Украину: на Харьковщине объявлено подозрение пособнику оккупантов

ukenru
Эксклюзив
06:36 • 22991 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 43410 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 117094 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 151156 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 124485 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120213 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 152666 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116353 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122824 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130568 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 68860 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 84665 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 34885 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 101966 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 73599 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 117084 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 151146 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 112900 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 120043 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 152661 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 142893 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 150559 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155063 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153203 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 156326 просмотра
Актуальное
Организовывал мероприятия в поддержку российского вторжения в Украину: на Харьковщине объявлено подозрение пособнику оккупантов

Организовывал мероприятия в поддержку российского вторжения в Украину: на Харьковщине объявлено подозрение пособнику оккупантов

Киев • УНН

 • 21580 просмотра

В Балаклее Харьковской области, местный житель сотрудничал с российскими представителями во время оккупации и организовывал массовые мероприятия в поддержку россии, и теперь ему сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами.

Во время захвата силами вс рф г. Балаклея в Харьковской области. Балаклея в Харьковской области, местный житель пошел на сотрудничество с представителями российских захватчиков, и занял должность так называемого "директора Балаклейского дома культуры": на этом поприще предатель организовывал массовые мероприятия в поддержку российской федерации. Сейчас ему заочно сообщено о подозрении, но предатель скрывается от украинского следствия на территории государства-агрессора.

Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Харьковской прокуратуры.

Детали

Прокуратура объявила подозрение коллаборационисту, который организовывал в Балаклее мероприятия в поддержку оккупантов 

 - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что во время захвата г. Балаклея местный житель, который до полномасштабного вторжения работал техническим сотрудником в доме культуры, пошел на сотрудничество с представителями рф, - добровольно занял должность "директора Балаклейского дома культуры".

Отмечается, что коллаборационист организовывал культурно-массовые мероприятия, во время которых звучали лозунги в поддержку "СВО" и российской федерации.

Image

В частности, 27 августа 2022 года он организовал, обеспечил всей техникой и лично участвовал в торжествах по случаю празднования годовщины основания города, на которых представители российской "администрации" публично призывали к поддержке оккупации Балаклеи войсками рф. Также в этот день проводился авто-, мото- и велопробег с использованием символики рф.

Возглавлял фейковое "лесное хозяйство" на базе украинского предприятия: осужден коллаборант, который "хозяйничал" в оккупированном Купянске31.01.24, 14:44 • 24901 просмотр

Согласно официальной информации, пособник российских захватчиков сейчас скрывается от украинского следствия на территории рф, но решается вопрос об объявлении его в розыск. 

По подозрению фигуранту, по информации прокуратуры, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним,

Трое предателей, воевавших на стороне России на восточном фронте, в том числе снайпер и рецидивист из российского батальона "Штурм-З", были приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористической деятельности.

Также УНН сообщал, что в Херсоне задержали коллаборационистку, которая принудительно паспортизировала местных "льготников", когда город был контролируемым войсками рф.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
balakliyaБалаклия
ukrainaУкраина
khersonХерсон
kupyanskКупянск
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы