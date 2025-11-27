Оперативне зведення Генштабу ЗСУ: понад 230 боєзіткнень за день, ворог здійснив більш як 2500 обстрілів
Київ • УНН
В українському Генштабі зафіксували 231 бойове зіткнення та 2535 обстрілів. Сили оборони знищили бойову машину піхоти, дев’ять автомобілів, шість дронів та ліквідували 150 окупантів.
Станом на 22:00 27 листопада 2025 року українські військові зафіксували 231 бойове зіткнення з російськими загарбниками. Ворог завдав 25 авіаударів, використавши 78 керованих бомб, а також задіяв 1 727 дронів-камікадзе та здійснив 2 535 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
На кількох напрямках українські захисники відбили численні атаки. Так, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито вісім штурмових дій ворога, на Лиманському – дев’ять локацій досі під атакою, а на Покровському – чотири бойові зіткнення тривають. Сили оборони знищили бойову машину піхоти, дев’ять автомобілів, шість дронів та ряд укриттів противника, ліквідовано 150 окупантів, з яких 108 безповоротно.
На інших напрямках, зокрема Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському, українські підрозділи успішно відбили 16–19 атак ворога, зупинивши спроби прориву в районах населених пунктів Ялта, Затишшя, Степногірськ, Новоандріївка та інших.
Придніпровський напрямок залишався відносно спокійним, однак ворог завдав авіаудару по Придніпровському. Загалом українські захисники продовжують стримувати штурми ворога та завдавати йому значних втрат.
