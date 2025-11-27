$42.300.10
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 11560 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 20719 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 27751 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 18314 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 26063 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 20279 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13542 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17192 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
27 листопада, 11:46 • 12149 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
Оперативне зведення Генштабу ЗСУ: понад 230 боєзіткнень за день, ворог здійснив більш як 2500 обстрілів

Київ • УНН

 • 556 перегляди

В українському Генштабі зафіксували 231 бойове зіткнення та 2535 обстрілів. Сили оборони знищили бойову машину піхоти, дев’ять автомобілів, шість дронів та ліквідували 150 окупантів.

Оперативне зведення Генштабу ЗСУ: понад 230 боєзіткнень за день, ворог здійснив більш як 2500 обстрілів

Станом на 22:00 27 листопада 2025 року українські військові зафіксували 231 бойове зіткнення з російськими загарбниками. Ворог завдав 25 авіаударів, використавши 78 керованих бомб, а також задіяв 1 727 дронів-камікадзе та здійснив 2 535 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

На кількох напрямках українські захисники відбили численні атаки. Так, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито вісім штурмових дій ворога, на Лиманському – дев’ять локацій досі під атакою, а на Покровському – чотири бойові зіткнення тривають. Сили оборони знищили бойову машину піхоти, дев’ять автомобілів, шість дронів та ряд укриттів противника, ліквідовано 150 окупантів, з яких 108 безповоротно.

У Генштабі підтвердили удар по заводу з виробництва навігаційного обладнання та комплектуючих до балістики у Чебоксарах26.11.25, 14:01 • 2578 переглядiв

На інших напрямках, зокрема Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському, українські підрозділи успішно відбили 16–19 атак ворога, зупинивши спроби прориву в районах населених пунктів Ялта, Затишшя, Степногірськ, Новоандріївка та інших.

Придніпровський напрямок залишався відносно спокійним, однак ворог завдав авіаудару по Придніпровському. Загалом українські захисники продовжують стримувати штурми ворога та завдавати йому значних втрат.

Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: карта від Генштабу27.11.25, 08:24 • 2462 перегляди

