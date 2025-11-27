Оперативная сводка Генштаба ВСУ: более 230 боестолкновений за день, враг совершил более 2500 обстрелов
Киев • УНН
В украинском Генштабе зафиксировали 231 боевое столкновение и 2535 обстрелов. Силы обороны уничтожили боевую машину пехоты, девять автомобилей, шесть дронов и ликвидировали 150 оккупантов.
По состоянию на 22:00 27 ноября 2025 года украинские военные зафиксировали 231 боевое столкновение с российскими захватчиками. Враг нанес 25 авиаударов, использовав 78 управляемых бомб, а также задействовал 1 727 дронов-камикадзе и совершил 2 535 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Подробности
На нескольких направлениях украинские защитники отбили многочисленные атаки. Так, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях отбито восемь штурмовых действий врага, на Лиманском – девять локаций до сих пор под атакой, а на Покровском – четыре боевых столкновения продолжаются. Силы обороны уничтожили боевую машину пехоты, девять автомобилей, шесть дронов и ряд укрытий противника, ликвидировано 150 оккупантов, из которых 108 безвозвратно.
На других направлениях, в частности Александровском, Гуляйпольском и Ореховском, украинские подразделения успешно отбили 16–19 атак врага, остановив попытки прорыва в районах населенных пунктов Ялта, Затишье, Степногорск, Новоандреевка и других.
Приднепровское направление оставалось относительно спокойным, однако враг нанес авиаудар по Приднепровскому. В целом украинские защитники продолжают сдерживать штурмы врага и наносить ему значительные потери.
