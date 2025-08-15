росія використовує сексуальне насильство як метод війни на ТОТ

росія системно вчиняє сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, на тимчасово окупованих територіях України та в місцях утримання, йдеться у щорічній доповіді Генерального секретаря ООН за 2024 рік. Про це пише УНН із посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Деталі

Сибіга наголосив, що масштаби та жорстокість цих злочинів вражають, та закликав міжнародну спільноту включити росію до списку злісних порушників та посилити санкційний тиск.

Світ повинен діяти спільно, щоб зупинити агресивну війну росії та забезпечити справедливість для жертв - наголосив він.

Нагадаємо

За даними керівника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрія Бєлоусова, станом на травень офіційно задокументовано понад 160 тис. воєнних злочинів росії проти України. До списку найбільш поширених злочинів входить сексуальне насильство щодо абсолютно всіх категорій українців, бо "росіяни не звертають увагу чи то дитина, чи то хлопчик, чи дівчинка".

Окрім цього, в Україні розслідують вже 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими військовими 268 українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення.

Також, за даними Бєлоусова, ідентифіковано 476 осіб, яким офіційно оголошено про підозру у катуваннях українських військовополонених та цивільних людей, 112 з них отримали вироки.

