Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 41110 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 64146 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 55610 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 38656 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 41117 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 52948 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 167027 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 88884 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 86981 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 75737 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
росія використовує сексуальне насильство як метод війни на ТОТ

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Щорічна доповідь Генсека ООН за 2024 рік підтверджує систематичне сексуальне насильство росіян на окупованих територіях України. МЗС України закликає до посилення санкцій проти рф.

росія використовує сексуальне насильство як метод війни на ТОТ

росія системно вчиняє сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, на тимчасово окупованих територіях України та в місцях утримання, йдеться у щорічній доповіді Генерального секретаря ООН за 2024 рік. Про це пише УНН із посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. 

Деталі

Сибіга наголосив, що масштаби та жорстокість цих злочинів вражають, та закликав міжнародну спільноту включити росію до списку злісних порушників та посилити санкційний тиск.

Світ повинен діяти спільно, щоб зупинити агресивну війну росії та забезпечити справедливість для жертв

- наголосив він.

Нагадаємо

За даними керівника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрія Бєлоусова, станом на травень офіційно задокументовано понад 160 тис. воєнних злочинів росії проти України. До списку найбільш поширених злочинів входить сексуальне насильство щодо абсолютно всіх категорій українців, бо "росіяни не звертають увагу чи то дитина, чи то хлопчик, чи дівчинка". 

Окрім цього, в Україні розслідують вже 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими військовими 268 українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення.

Також, за даними Бєлоусова, ідентифіковано 476 осіб, яким офіційно оголошено про підозру у катуваннях українських військовополонених та цивільних людей, 112 з них отримали вироки. 

Сексуальне насильство під час війни: понад 1100 українців звернулись за фінансовою допомогою 18.06.25, 13:27 • 2810 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна
Андрій Сибіга
Організація Об'єднаних Націй
Україна