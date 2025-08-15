Россия использует сексуальное насилие как метод войны в Украине - ООН

Россия системно совершает сексуальное насилие, связанное с конфликтом, на временно оккупированных территориях Украины и в местах содержания, говорится в ежегодном докладе Генерального секретаря ООН за 2024 год. Об этом пишет УНН со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Сибига подчеркнул, что масштабы и жестокость этих преступлений поражают, и призвал международное сообщество включить россию в список злостных нарушителей и усилить санкционное давление.

Мир должен действовать сообща, чтобы остановить агрессивную войну россии и обеспечить справедливость для жертв - подчеркнул он.

Напомним

По данным руководителя Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрия Белоусова, по состоянию на май официально задокументировано более 160 тыс. военных преступлений россии против Украины. В список наиболее распространенных преступлений входит сексуальное насилие в отношении абсолютно всех категорий украинцев, потому что "россияне не обращают внимания, ребенок ли это, мальчик или девочка".

Кроме этого, в Украине расследуют уже 75 уголовных производств по фактам убийства российскими военными 268 украинских военнопленных с начала полномасштабного вторжения.

Также, по данным Белоусова, идентифицировано 476 человек, которым официально объявлено о подозрении в пытках украинских военнопленных и гражданских лиц, 112 из них получили приговоры.

