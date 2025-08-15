$41.510.09
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 41116 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23 • 64155 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 55617 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 38660 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 41121 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 52951 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 167029 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 88885 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 86981 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 75739 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Россия использует сексуальное насилие как метод войны в Украине - ООН

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Ежегодный доклад Генсека ООН за 2024 год подтверждает систематическое сексуальное насилие россиян на оккупированных территориях Украины. МИД Украины призывает к усилению санкций против РФ.

Россия использует сексуальное насилие как метод войны в Украине - ООН

Россия системно совершает сексуальное насилие, связанное с конфликтом, на временно оккупированных территориях Украины и в местах содержания, говорится в ежегодном докладе Генерального секретаря ООН за 2024 год. Об этом пишет УНН со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. 

Сибига подчеркнул, что масштабы и жестокость этих преступлений поражают, и призвал международное сообщество включить россию в список злостных нарушителей и усилить санкционное давление.

Мир должен действовать сообща, чтобы остановить агрессивную войну россии и обеспечить справедливость для жертв

- подчеркнул он.

Напомним

По данным руководителя Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрия Белоусова, по состоянию на май официально задокументировано более 160 тыс. военных преступлений россии против Украины. В список наиболее распространенных преступлений входит сексуальное насилие в отношении абсолютно всех категорий украинцев, потому что "россияне не обращают внимания, ребенок ли это, мальчик или девочка". 

Кроме этого, в Украине расследуют уже 75 уголовных производств по фактам убийства российскими военными 268 украинских военнопленных с начала полномасштабного вторжения.

Также, по данным Белоусова, идентифицировано 476 человек, которым официально объявлено о подозрении в пытках украинских военнопленных и гражданских лиц, 112 из них получили приговоры. 

Сексуальное насилие во время войны: более 1100 украинцев обратились за финансовой помощью18.06.25, 13:27 • 2810 просмотров

Вероника Марченко

Война
Андрей Сибига
Организация Объединенных Наций
Украина