Окупанти дві доби поспіль атакують Херсонську ТЕЦ - Нафтогаз
Київ • УНН
Херсонська ТЕЦ Групи Нафтогаз зазнає ударів дронами другий день поспіль. Наразі неможливо оцінити масштаби руйнувань через постійну загрозу атак.
Другий день поспіль російські війська завдають ударів по Херсонській ТЕЦ Групи Нафтогаз. Станцію атакують дронами різних типів, передає УНН із посиланням на повідомлення НАК "Нафтогаз".
Є чергові пошкодження. Через постійну загрозу повторних атак наразі неможливо повноцінно оцінити масштаби руйнувань
У Нафтогазі додали, що разом із місцевою владою та Урядом роблять усе можливе, щоб забезпечити людей теплом у нинішніх умовах.
