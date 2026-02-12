Окупанти дві доби поспіль атакують Херсонську ТЕЦ - Нафтогаз

$43.030.06
14:09 • 4614 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 10362 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 12712 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 16473 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 19407 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 26921 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 73124 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48515 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58640 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45803 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
Окупанти розширюють програму виділення землі в Криму учасникам війни - ЦПД12 лютого, 05:44 • 10847 перегляди
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo12 лютого, 08:05 • 19065 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ12 лютого, 08:19 • 23571 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 35046 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 20923 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 20972 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 69600 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 62074 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 64234 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 72716 перегляди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Німеччина
Державний кордон України
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 3772 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 5842 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 35089 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 34923 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 36512 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Окупанти дві доби поспіль атакують Херсонську ТЕЦ - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Херсонська ТЕЦ Групи Нафтогаз зазнає ударів дронами другий день поспіль. Наразі неможливо оцінити масштаби руйнувань через постійну загрозу атак.

Окупанти дві доби поспіль атакують Херсонську ТЕЦ - Нафтогаз

Другий день поспіль російські війська завдають ударів по Херсонській ТЕЦ Групи Нафтогаз. Станцію атакують дронами різних типів, передає УНН із посиланням на повідомлення НАК "Нафтогаз".

Є чергові пошкодження. Через постійну загрозу повторних атак наразі неможливо повноцінно оцінити масштаби руйнувань 

— зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

У Нафтогазі додали, що разом із місцевою владою та Урядом роблять усе можливе, щоб забезпечити людей теплом у нинішніх умовах.

"Ситуація з теплом в Херсоні - одна з найбільш критичних": росіяни впродовж доби атакують Херсонську ТЕЦ - Нафтогаз26.01.26, 15:12 • 2943 перегляди

Антоніна Туманова

