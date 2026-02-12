$43.030.06
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Оккупанты двое суток подряд атакуют Херсонскую ТЭЦ - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Херсонская ТЭЦ Группы Нафтогаз подвергается ударам дронами второй день подряд. Сейчас невозможно оценить масштабы разрушений из-за постоянной угрозы атак.

Оккупанты двое суток подряд атакуют Херсонскую ТЭЦ - Нафтогаз

Второй день подряд российские войска наносят удары по Херсонской ТЭЦ Группы Нафтогаз. Станцию атакуют дронами разных типов, передает УНН со ссылкой на сообщение НАК "Нафтогаз".

Есть очередные повреждения. Из-за постоянной угрозы повторных атак пока невозможно полноценно оценить масштабы разрушений 

— отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

В Нафтогазе добавили, что вместе с местными властями и Правительством делают все возможное, чтобы обеспечить людей теплом в нынешних условиях.

"Ситуация с теплом в Херсоне - одна из самых критических": россияне в течение суток атакуют Херсонскую ТЭЦ - Нафтогаз26.01.26, 15:12 • 2943 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Нафтогаз
Херсон