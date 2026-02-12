Оккупанты двое суток подряд атакуют Херсонскую ТЭЦ - Нафтогаз
Киев • УНН
Херсонская ТЭЦ Группы Нафтогаз подвергается ударам дронами второй день подряд. Сейчас невозможно оценить масштабы разрушений из-за постоянной угрозы атак.
Второй день подряд российские войска наносят удары по Херсонской ТЭЦ Группы Нафтогаз. Станцию атакуют дронами разных типов, передает УНН со ссылкой на сообщение НАК "Нафтогаз".
Есть очередные повреждения. Из-за постоянной угрозы повторных атак пока невозможно полноценно оценить масштабы разрушений
В Нафтогазе добавили, что вместе с местными властями и Правительством делают все возможное, чтобы обеспечить людей теплом в нынешних условиях.
"Ситуация с теплом в Херсоне - одна из самых критических": россияне в течение суток атакуют Херсонскую ТЭЦ - Нафтогаз26.01.26, 15:12 • 2943 просмотра