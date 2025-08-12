Офіс Генпрокурора розслідує п’ять справ щодо можливого застосування співробітниками СБУ сили проти детективів НАБУ
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора відкрив 5 кримінальних проваджень за фактами можливого застосування сили співробітниками СБУ до працівників НАБУ під час обшуків 21 липня. Провадження відкриті за ч. 2 ст. 365 ККУ.
Офіс Генерального прокурора відкрив п’ять кримінальних проваджень за фактами можливого застосування сили співробітниками СБУ до працівників НАБУ під час обшуків 21 липня. Про це УНН повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.
Деталі
На запитання, чи Офіс генерального прокурора зареєстрував 5 кримінальних проваджень щодо можливого застосування сили з боку співробітників Служби безпеки України до працівників Національного антикорупційного бюро під час обшуків 21 липня, Гайовська-Ковбасюк, відповіла: "Так. Провадження відкриті за ч. 2 ст. 365 ККУ".
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що 21 липня працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко доручив відкрити кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень детективам НАБУ під час обшуків. Слідчі дії вже розпочато, допитуються всі учасники процесу.