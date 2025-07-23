Генпрокурор доручив відкрити справу щодо нанесення тілесних ушкоджень детективам НАБУ під час обшуків

Генеральний прокурор Руслан Кравченко доручив відкрити кримінальну справу щодо нанесення тілесних ушкоджень детективам НАБУ під час обшуків. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Кравченко прокоментував заяву директора НАБУ Семена Кривоноса про те, що до детективів НАБУ застосували надмірну фізичну силу й перешкоджали зняттю, фіксації побоїв.

Я коли дізнався, що один з представників НАБУ прийшов до Солом'янського районного управління поліції писати заяву, відразу дав вказівку моєму заступнику Андрію Лещенку, який відповідає за спеціалізовану прокуратуру в оборонній сфері, зареєструвати кримінальне провадження за цими фактами, що працівники Служби безпеки могли завдати тілесні ушкодження під час тих, чи інших слідчих дій - заявив Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що вже сьогодні почали проводити слідчі дії, допитувати всіх учасників процесу.

Контекст

21 липня працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, було затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф.

Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком. За даними слідства, Магамедрасулов мав тісний контакт із народним депутатом Федором Христенком.

Також був затриманий співробітник Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2".

За даними слідства, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони В. Януковича, який в лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився в анексованому Криму, де його і завербувала фсб. Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян.

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ задокументували нові факти витоку з Національного антикорупційного бюро України конфіденційної інформації, що стосується діяльності Бюро.